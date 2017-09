Mehr Sicherheit dank Tagesalarmstandort

Gummersbach Die Freiwillige Feuerwehr Gummersbach stellt ab sofort eines ihrer Fahrzeuge auf dem Werksgelände der Firma Eaton Industries unter – und sorgt damit für mehr Sicherheit für die Bürger der Kreisstadt. Dank des so genannten Tagesalarmstandortes auf dem Firmengelände können die sieben Feuerwehrkameraden, die zur Belegschaft gehören, im Alarmierungsfall direkt vom Arbeitsplatz zum Einsatzort zu fahren. So verkürzt sich die Zeit bis zum Eintreffen der Helfer.

Hintergrund des Engagements der Firma Eaton ist die so genannte „Hilfsfrist“ von acht Minuten, die der Barndschutz in NRW vorsieht. Innerhalb dieser Zeit sollen bei einem Brand nach der Alarmierung erste Einsatzkräfte vor Ort sein. Gerade für Freiwillige Feuerwehren eine große Herausforderung, da deren Mitglieder in der Regel erst noch vom Arbeitsplatz zur Wache fahren müssen. Genau dieser Weg fällt für die Feuerwehrleute, die bei Eaton beschäftigt sind, nun weg. Neben dem Fahrzeug ist auch ihre komplette Aussrüstung auf dem Firmengelände vorhanden.

Ein „bedeutendes Ereignis“ nennt Bürgermeister Frank Helmenstein die Installation des Alarmstandortes. „Eaton Industries ist nicht nur ein Gummersbacher Traditionsunternehmen, sondern auch das erste in unserer Stadt, das in dieser Weise aktiv wird.“ Er hoffe, dass dieses Engagement ist beispielgebend, Feuerwehr sei auf solche Partnerschaften angewiesen, um den Brandschutz auch perspektivisch sicherzustellen.

„Wir sind sehr dankbar, dass unsere Mitarbeiter sich für das Allgemeinwohl einsetzen und unterstützen ihr Engagement in der Feuerwehr nach besten Kräften“, sagt Eaton-Werksleiterin Jesiele Lima. „Die Einrichtung des Alarmstandortes in unserem Unternehmen ist ein kleiner Beitrag zum Feuerschutz in Gummersbach.“ Die Produktionsabläufe seien gezielt daraufhin abgestimmt worden, dass es zu keinen Unterbrechungen komme, wenn die Mitarbeiter zu einem Einsatz gerufen werden. „Und selbst wenn das mal der Fall sein sollte: Die Rettung von Menschenleben ist so wichtig, dass wir auch einen kurzen Produktionsstopp in Kauf nehmen.“