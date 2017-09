Laufen, essen, singen

Bergisch Gladbach Die Floskel vom „bunten Programm“, hier stimmt sie wirklich. Wenn das Stadt- und Kulturfest vom 8. bis 10. September wieder tausende Besucher in die Bergisch Gladbacher City lockt, ist sprichtwörtlich „für jeden“ etwas dabei: Sport, Musik, Streetfood, Flohmarkt, Vereinsmeile und verkaufsoffener Sonntag.

Los geht es am Freitag, 8. September, mit dem Gladbacher Stadtlauf, der 22. Ausgabe inzwischen. Infos und Anmeldungen gibt es ab sofort 0nline. Am Veranstaltungstag sind ab 16 Uhr Nachmeldungen am „Bergischen Löwen“ möglich. Zwei Strecken werden angeboten, drei und zehn Kilometer. Und um den Übergang zu restlichen Festgeschehen besser hinzubekommen, gibt es direkt nach der Siegerehrung Live-Musik.

Und genau davon gibt es dann die beiden Tages danach noch viel mehr. Unter anderem spielen Cat Ballou und Miljö am Samstag und die Kinderrockband Pelemele am Sonntag. Dazu kommt ein Antik-Markt mit rund 60 Anbietern aus Deutschland und den Beneluxländern, eine Kinderflohmarkt, die Kultur- und Vereinsbörse und jede Menge Streetfood. Der Sonntag ist darüber hinaus in der Innenstadt verkaufsoffen.

