Landratswahl: Stephan Santelmann für bürgerfreundliche Verwaltung

„Es ist ja auf jeden Fall klar, dass wir an der Verkehrssituation arbeiten müssen“, nennt der Vater von zwei Söhnen ein Thema, das er angehen möchte. Dabei will er auf einen Mix von Verkehrsträgern setzen und auch das Fahrrad einbinden.

Zurzeit leitet Santelmann das Amt für Soziales und Senioren der Stadt Köln. Als die CDU in fragte, ob er als Landrat in Rhein-Berg kandidieren wolle, habe er „ziemlich schnell“ zugesagt, erinnert er sich. „Das hat vor allem zwei Gründe: Zum einen die Aufgabe. Und zum anderen die räumliche Nähe.“

„Hier in Rhein-Berg sind einfach viele Dinge auf den richtigen Weg gebracht worden. Die muss man nicht neu erfinden“, sagt Stephan Santelmann. Für den 51-Jährigen ist klar: Sollte er Landrat werden, möchte er in erster Linie da weiter machen, wo sein Vorgänger aufgehört hat. Viele Prozesse liefen bereits, sagt er. „Die müssen nun fortgeführt werden.“

