In die City geht´s nur mit Grün

Die Stadt hatte sich lange dagegen gewehrt, dass vor allem alte Kraftfahrzeuge verbannt werden. Zuletzt hatte sogar der Rat eine Resolution verabschiedet, erst die Ergebnisse weitere Untersuchungen abzuwarten. Doch so lange wollte die Bezirksregierung nicht abwarten, schließlich gehört es zu den ausdrücklichen Aufgaben der Behörde, bei der Überschreitung der von der EU vorgegebenen Grenzwerte für Schadstoffe in der Luft Luftreinhaltepläne aufzustellen und deren Umsetzung zu überwachen.

Sven Schlickowey ist der leitende Redakteur beim Bergischen Boten. Geboren in Wipperfürth und aufgewachsen in Hückeswagen absolvierte er seine Ausbildung beim Remscheider General-Anzeiger, der Westdeutschen Zeitung, der dpa und beim WDR. Sven Schlickowey ist verheiratet und lebt mit Frau und zwei Kindern in Hückeswagen, er ist Fan des VfL Gummersbach, mag gutes Essen, schräge Bücher (z.B. Christopher Moore, Jim Knipfel) und natürlich alles, was mit Star Wars zu tun hat.