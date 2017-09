Hans-Zanders-Bad öffnet in zwei Wochen

Während der Schließung waren Schulen und Vereine auf Bäder in der Umgebung ausgewiesen, so dass sich nun auch dort die Situation entspannen wird. „Auch das Kombibad kann durchatmen“, sagt Bäder-Chef Manfred Habrunner. „Denn der Donnerstag war als Schwimmtag für die Öffentlichkeit ab 8 Uhr weggefallen und steht nun wieder zur Verfügung.“

Bergisch Gladbach Das Hans-Zanders-Bad in Bergisch Gladbach soll Ende des Monats wiedereröffnet werden. Das gaben Bädergesellschaft und Stadtverwaltung gemeinsam bekannt. Seit den Osterferien stand das mehr als 100 Jahre alte kleine Bad in der Gladbacher City, in dem zuvor nur Schul- und Vereinsschwimmen stattfand, wegen Baumängeln nicht mehr zur Verfügung . Nun sind die Sanierungsarbeiten abgeschlossen und nach einer rund zweiwöchigen Testphase kann das Bad wieder genutzt werden.

