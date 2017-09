Freibad Bielstein ganz in Hundehand

Wiehl Was im Remscheider Freibad Eschbachtal längst eine Institution ist, kommt nun auch nach Wiehl-Bielstein. Dort findet am Samstag, 23. September, der erste Hundeschwimmtag im Freibad statt. Von 10 bis 17 Uhr dürfen sich Hunde in den Becken tummeln.

Schon seit einigen Jahren ist die Initiative „Hund im Freibad“ bemüht, solche Hundeschwimmtage in der ganzen Republik anzubieten. Die Idee dahinter ist, dass man dafür Freibäder nach Ende deren regulären Saison nutzt. Für die Bäder die Chance, noch ein paar Einnahmen und Aufmerksamkeit zu erzielen, ohne dass die menschlichen Badegäste sich von den Vierbeinern belästigt fühlen. Für die Hunde und ihre Frauchen und Herrchen meist ein besonderes Erlebnis.

Los ging es im September 2014 in Hagen, heute nehmen rund 50 Bäder teil. Die Initiatoren von „Hund im Freibad“ sprechen nicht nur die Badbetreiber an und sorgen für Werbung, sondern klären auch medizinische und technische Fragen, zum Beispiel ob das Chlor dem Hund schadet oder die Tiere die Edelstahlbecken zerkratzen.

Mitmachen dürfen alle Hunde, die eine Tollwutimpfung und eine Tierhalter-Haftpflichtversicherung nachweisen können, außerdem sind Hundemarken Pflicht. Der Eintritt berechnet sich nach Pfoten und Füße und kostet 50 Cent je Bein. Infos zum Bad gibt es online.