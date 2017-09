Fast 100 Events in einem Monat

Ober- und Rhein-Berg Das Bergische Veranstaltungsfestival „Bergischer Herbst“ startet am 15. September. Einen Monat lang, bis zum 15. Oktober, stehen fast 100 verschiedene Events auf dem Programm. Von Radevormwald bis Rösrath, von Konzerten über Kleinkunst und Wanderungen bis hin zu Stadtfesten und Handwerksmärkten.

Direkt am ersten Tag, am Freitag, stehen zwei Veranstaltungen an: Zu „Wipperfürth ma(h)l deftig“ laden die Köche der Hansestadt in acht Restaurant ein und die Bilogische Station bietet eine Führung unter dem Titel „Fledermäuse hören, sehen und verstehen“ in Wipperfürth an. Tags drauf, Samstag, 16. September, sind es dann sogar schon fünf Events, darunter die Jubiläumsführung über den Lindlarer Steinhauerpfad, das Leichlinger Stadtfest und ein Konzert von Purple Schulz in Gummersbach.

Thematisch ist der Bergische Herbst extrem weit gefächert. Neben Purple Schulz gibt es Musik unter anderem mit Kasalla (22. September, Halle 32 in Gummersbach), Julia Malischke feat. Stephan Borman und Christina Lux (23. September, Kattwinkelsche Fabrik in Wermelskirchen), Pianist Ilya Rashkovsky (24. September, Schloss Eulenbrorich) und der Breakdown Blues Band (29. September, Engelsart in Engelskirchen). Dazu das Abschlusskonzert des Altenberger Kultursommers mit den Bayer-Philharmonikern (30. September, Altenberger Dom), ein Mitsing-Konzert mit Frau Höpker (13. Oktober, Alte Drahtzieherei in Wipperfürth) und ein großes Chor- und Orchesterkonzert am 15. Oktober in der Hückeswagener Paulus-Kirche.

Im Bereich Kabarett und Comedy sind zum Beispiel die Comedy Camp Tour 2017 (22. September Bergischer Löwe, Bergisch Gladbach), Felix Oliver Schepp (22. September, Schauspielhaus Bergneustadt), Jürgen Becker (27. September, Schloss Eulenbroich), Maria Vollmer (28. September, Alte Drahtzieherei), Bernd Gieseking (29. September, Kattwinkelsche Fabrik) und Fatih Cevikullo (7. Oktober, Kattwinkelsche Fabrik) mit dabei. Hinzu kommen Veranstaltungen für Kinder wie Feuerwehrmann Sam am 26. September im Teeater der Stadt Gummersbach und die Schatzsuche im Schlosswald von Schloss Homburg in Nürmbrecht.

Außerdem Wanderungen, Rad-Touren, Schnupperkurse, Märkte und Feste. In Reichshof werden zwei kulinarische Ortsführungen (23. und 24. September) angeboten, in Nümrecht locken das Erpelsfest (17. September) und der Bergische Prüllenmarkt (3. Oktober), Herbstfeste gibt es in Lindlar (22. bis 24. September) und in Bensberg (23. und 24. September). Zu den Höhepunkten gehören sicherlich auch der Leichlinger Obstmarkt (29. September bis 1. Oktober), der Herbstmarkt auf Schloss Eulenbroich (7. bis 8. Oktober) und das Käpt´n Book-Familienfest am 8. Oktober in der Villa Zanders in Bergisch Gladbach.

Das komplette Programm mit noch mehr Infos gibt es online.