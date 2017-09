Boulevard: Premiere am 3. November

Kürten Viele Kürtener können sich noch gut an „Love and Peace im Landratsamt“ im vergangenen Jahr erinnern, nun steht das neue Stück der Laienschauspieltruppe „Boulevard Bechen“ fest: Am 3. November feiert „Dem Himmel sei Dank“ Premiere. Insgesamt sieben Aufführungen sind im November geplant. Erfahrungsgemäß sind die immer schnell ausverkauft, denn die Boulevard-Auftritte gelten als kultureller und gesellschaftlicher Höhepunkt in Kürten – und das schon seit 20 Jahren.

In „Dem Himmel sei Dank“ dreht sich alles um Pfarrer Alfons Teufel, der das dringend benötigte Geld für die Renovierung der sanierungsbedürftigen Kirche aufzutreiben versucht – mit nicht immer ganz gewöhnlichen Mitteln. Der agile Gottesmann schreckt weder vor nächtlichem Glücksspiel, noch vor schwarzgebranntem Schnaps zurück. Und sein Pfarrhaus missbraucht er gar als Hotel. Das ist schon turbulent genug, gewinnt aber nochmal an Fahrt, als als der strenge Domkapitular Dr. Jüngling seinen Besuch ansagt.

Der Kartenvorverkauf beginnt am 26. September, die Karten gibt es in der Volksbank Berg in Bechen. Neben der Premiere am 3. November sind Aufführungen am 4. und 5., am 8. und am 10. bis 12. November geplant, los geht es stets um 19.30 Uhr, außer sonntags, da startet das Theater schon um 18.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 12 Euro. Alle Aufführungen finden in der Taverne Kalyva in Kürten-Bechen statt.

www.boulevardbechen.de