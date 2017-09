Aus Gemeinschafts- wird Berufsschule (zeitweise)

Morsbach Die Gemeinde Morsbach ist ab sofort Berufsschul-Standort. Pünktlich zum neuen Schuljahr haben 16 Industrie- und Werkzeugmechaniker-Azubis ihren Berufsschulunterricht in der Gemeinschaftsschule Morsbach aufgenommen. Dort hat das Berufskolleg Dieringhausen eine Art Zweigstelle eingerichtet, insbesondere für Auszubildende der Morsbacher Firma Montaplast. Ein Pilotprojekt, das helfen soll, dem Fachkräftemangel zu begegnen.

Bisher hatten Azubis, die einen technischen Beruf erlernen und im Süden Oberbergs wohnen, nach Dieringhausen fahren müssen, gerade für Schüler ohne Führerschein ein echtes Problem. Dies führe unter Umständen dazu, dass sich Jugendliche gegen eine betriebliche Ausbildung entscheiden, sagt Horst Heitkamp, Personalleiter bei der Firma Montaplast. Das ergebe sich aus Gesprächen, die er mit an Ausbildung interessierten Jugendlichen führt: „Es ist sehr schade, wenn der Weg zur Berufsschule nach Dieringhausen zum Problem wird und uns Jugendliche aus diesem Grund absagen. Wir brauchen die jungen Menschen dringend und gleichzeitig bieten wir ihnen in unserem Betrieb Perspektiven, weit über die Ausbildung hinaus“.

So sagt dann auch Morsbachs Bürgermeister Jörg Bukowski: „Für uns ist das Berufsschulangebot in Morsbach ein aktiver Beitrag zur Standortsicherung der hier ansässigen Unternehmen.“ Und auch Landrat Jochen Hagt macht deutlich, dass das zusätzliche Angebot sowohl den Azubis als auch den Firmen nützt: „Mir ist es wichtig, dass die Unternehmen in Oberberg gute Rahmenbedingungen haben und die jungen Menschen bei uns vor Ort berufliche Anschlussperspektiven finden. Wir müssen als Region für junge Menschen attraktiv bleiben. In Zeiten von Demografiewandel und Fachkräftemangel bedeutet das zwingend auch, kreative Ideen zu entwickeln und neue Wege zu gehen.“

Denn fehlen den Unternehmen die Azubis, leidet nicht nur die Firma darunter. Auch die Schülerzahlen der Berufskollegs gehen zurück. Wenn dann deren Angebot zurückgeschraubt wird, nimmt die Abwärtsspirale ihren Lauf. Ein „Teufelskreislauf“, den der Oberbergische Kreis und das Berufskolleg Dieringhausen gemeinsam mit der Gemeinde Morsbach durchbrechen möchte, der Kreis als Träger des Berufskollegs, die Gemeinde als Träger der gastgebende Gemeinschaftsschule.

Möglich wurde das Angebot auch, weil Industrie- und Werkzeugmechaniker im ersten Berufsschuljahr in eine Klasse gehen dürfen. „Und diese Option haben wir unter Ausschöpfung aller unserer Möglichkeiten genutzt“, sagt Detlev Schuster, Schulleiter des Berufskollegs Dieringhausen. Sein Stellvertreter Klaus Bleiweiß wird ab sofort jeden Montag in Morsbach sein, um die Klasse dort in den berufsbezogenen Fächern zu unterrichten. Unterstützt wird er von Lehrkräften der Gemeinschaftsschule Morsbach, die den Unterricht in den allgemeinen Fächern übernehmen.