Anzahl der Azubis fast vervierfacht

Bergisch Gladbach Azubi-Zahlen im zweistelligen Bereich sind für große Ausbildungsbetriebe oftmals keine Besonderheit. Dass die Evangelischen Altenpflege Bergisch Gladbach in diesem Jahr aber gleich 14 neue Pflegeschülerinnen und -schüler präsentieren konnte, ist ein Riesenerfolg. Wie viele andere Berufsfelder auch sind die Pflegeberufe von einem akuten Fachkräftemangel betroffen. Auszubildende werden händeringend gesucht – aber immer seltener gefunden. „In den letzten Jahren haben wir jedes Jahr drei, vielleicht auch mal vier neue Azubis gehabt“, berichtet Einrichtungsleiter Peter Gauchel. In diesem Jahr konnte man dies fast vervierfachen.

Und das ist weniger dem Glück als vielmehr einer gezielten Strategie zu verdanken. „Kurzfristig etwas am Fachkräftemangel zu ändern, ist sehr, sehr schwer“, sagt Gauchel. „Also haben wir uns entschlossen, mittelfristig zu denken.“ Und das nicht nur in Einzelmaßnahmen, sondern in einem ganzen Konzept. Dessen erster Schritt bestand darin, die Azubi-Suche zur Chefsache zu erklären. „Die Ausbildung ist Aufgabe des gesamten Leitungsteams“, so Gauchel.

Dabei ist „Aufgabe“ auch durchaus aktiv zu verstehen. Bei der Evangelischen Altenpflege Bergisch Gladbach wartet man nicht nur auf Bewerbungen, sondern geht auch aktiv auf die Suche, zum Beispiel im eigenen Haus. „Wir haben quasi die gesamte Einrichtung durchgekämmt, wer in Frage kommt“, sagt Peter Gauchel. Neben FSJlern waren dabei vor allem Pflegeassistenten im Visier. Die bekommen dank einer Kooperation mit der Agentur für Arbeit die Möglichkeit, sich zur examinierten Pflegekraft weiterzubilden, ohne ein Risiko einzugehen oder finanzielle Einbußen hinzunehmen. Das so genannte WeGebAU-Projekt der Arbeitsagentur fördert solche Qualifizierungsmaßnahmen, unter anderem indem die Differenz zwischen dem bisherigen Gehalt und der Ausbildungsvergütung ausgeglichen wird. Außerdem behält der Mitarbeiter trotz Ausbildung seinen bisherigen Arbeitsvertrag.

Für externe Bewerber haben Gauchel und sein Kollegen das „Bewerbungsgespräch To Go“ geschaffen. „Jeder, der sich hier meldet, bekommt ganz schnell eine Einladung zu einem Gespräch“, so Gauchel. Dafür würden er und seine Leitungskollegen sich jederzeit Zeit nehmen. Fester Bestandteil des Gesprächs sei immer auch, dem Bewerber Chancen aufzuzeigen, zum Beispiel durch Weiterbildungen nach der Ausbildung. Damit beginnt die Karriereplanung schon im Erstgespräch.

Rund die Hälfte der neuen Pflegeschüler stammen aus der aktiven Suche, die andere Hälfte kommt von extern. „Die Arbeit, die wir machen, spricht sich rum“, sagt Gauchel. Grund, sich darauf auszuruhen, ist das aber nicht. Allein um den eigenen Bedarf in zwei Einrichtungen mit rund 200 Plätzen, Kurzzeit- uns Tagespflege und einem ambulanten Pflegedienst zu decken, müsste die Evangelische Altenpflege Bergisch Gladbach auch weiterhin über Jahre jedes Jahr ähnlich viele Azubis einstellen.