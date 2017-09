42 Geschichten, die es verdient haben, erzählt zu werden

Rhein-Berg In Forsbach fiel ein Außerirdischer auf ein Feld, in Burscheid brutzelt ein Koch aus dem Traumschiff und auf der AIDA fahren die Kreuzfahrer in Aufzügen aus Bergisch Gladbach. Es gibt wenig, was es nicht gibt im Bergischen. Der Rheinisch-Bergische Kalender hat sie auch in diesem Jahr wieder gesammelt: Geschichten aus dem Bergischen Land, die es verdient haben, erzählt zu werden. Mit 42 Geschichten von 35 Autoren und über 350 Fotos weist das Buch auch in diesem Jahr eine erstaunliche Vielfalt an Texten zu Geschichte, Kultur, Porträts, Wirtschaft und Soziales auf.

Der stellvertretende Landrat, Ulrich Heimann, bekannte sich bei der Pressekonferenz als ausgewiesener „Fan“ des Kalenders. Er habe zwei Regalbretter damit vollstehen. „Ich bin jedes Mal wieder neugierig“, sagte er. „Und jedes Mal wieder überrascht, dass ich so viele Geschichten aus dem Bergischen noch nicht kenne. Das diesjährige Titelfoto finde ich sensationell.“

„Der Kalender ist kein verstaubtes Heimatbuch“, sagt Redaktionsleiterin Karin Grunewald. „Er ist Spiegel eines modernen, bunten und offenen Bergischen Landes.“ So auch die Geschichten über die drei Feuerwehrleute, die in Wermelskirchen Bier brauen, über den Ingenieur, der in Rösrath Greifvögel gesundpflegt und den Leichlinger Doktor der Biologie, der per DNA Verbrechen aufklärt. Antworten auf die Fragen, wie eigentlich die Häuser ins Freilichtmuseum kommen, was ein Klärwerk mit unserem Abwasser macht und ob Vögel im Winter gefüttert werden wollen.

Die diesjährige Ausgabe schließt mit einem Rückblick auf die „Streiflichter“ des Jahres, geschrieben von Guido Wagner, Redaktionsleiter der Lokalredaktion Rhein-Berg von Bergischer Landeszeitung und Kölner Stadt-Anzeiger. Mit Wagner und Michael Hedrich, einem seiner Vorgänger in der Leitung des Kölner Stadt-Anzeigers, schrieben und fotografierten für die aktuelle Ausgabe elf aktive oder ehemals tätige Journalisten, darunter auch Sebastian Last, der lange Jahre der führende Kopf in der Redaktion des Bergischen Boten war.

„Der größte Teil der Autoren sind aber nach wie vor Bürger jeden Alters und mit verschiedenstem beruflichen Hintergrund“, sagt Verlagsleiter Hans-Martin Heider. „Ich bin immer wieder begeistert, mit welcher Leidenschaft sie ihre Geschichten aus dem Bergischen recherchieren und schreiben.“

Das „sensationelle“ Titelfoto von Ulrike Parnow zeigt übrigens eine Dröppelmina, unter deren Wasserstrahl Menschen duschen. Es steht beinahe symbolisch für das, was der Rheinisch Bergische Kalender ausdrückt: Wir haben im Bergischen eine großartige Tradition, aber wir sind offen für Neues und für Perspektivwechsel – und ein Augenzwinkern hat auch noch nie geschadet.

Rheinisch-Bergischer Kalender 2018, Heider-Verlag, Bergisch Gladbach. Gebunden, 288 Seiten, 15,60 Euro. ISBN: 978-3-87314-503-0