Karibik auf dem Marktplatz

Radevormwald Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr kehrt die Karibik noch einmal zurück auf den Radevormwalder Marktplatz. Bei „Radevormwald Karibisch“ vom 24. bis zum 27. August wird die Rader City zur Strandbar unter Riesenpalmen mit Beachvolleyball-Platz.

Während die Kinder auf Schatzsuche im Sand gehen, freuen sich ihre Eltern auf Cocktails und karibische Speisen. Geplant sind außerdem eine Rum-Verkostung und ein Beachvolleyball-Turnier am Sonntag, dazu Live-Musik und ein Limbo-Wettbewerb. Los soll es täglich gegen 16 Uhr gehen, wenn das Volleyball-Feld nicht für das Turnier gebraucht wird, kann es auch so genutzt werden.

Etwa 5.000 Besucher erwarten die Veranstalter, die rund 30 vergleichbare Events in ganz NRW veranstalten, zeitglich mit dem Termin in Rade gibt es eine Party in Hamm, danach noch in Ahlen, Menden und Bergkamen, dann endet die karibische Saison.

www.radevormwald-karibisch.de