Wolf Maahn rockt Lindlar

Lindlar Als Wolf Maahn mit seiner Band am Freitagabend, 2. September 2016, die Bühne im Lindlarer Kulturzentrum betritt, brandet Applaus auf. Auch wenn die große Zuschauermenge ausgeblieben ist, dem 61-Jährigen ist die Freude über den warmherzigen Applaus anzusehen. 27 Alben hat Maahn herausgebracht. Angefangen hat alles 1982 mit „Deserteure“. Das letzte, „Sensible Daten“ erschien im letzten Jahr.

Bevor das Konzert von Maahn und seinen vier Musikern beginnt, eröffnet „Pinski“ den Abend. Die Band um Frontfrau Insa Reichwein spielt „Alternativ-Rock“. Versierte Taktverschiebungen wechseln mit drängenden Rock-Riffs. Die charismatische Art der Sängerin rundet die Show von Pinski ab. Dann kommt der Deutsch-Rock-Veteran Wolf Maahn. Sein Set besteht größtenteils aus Songs des aktuellen Albums. Maahns Musik lebte schon immer von seinen Texten. Dementsprechend zurückhaltend geben sich seine Mitmusiker. Volker Vaessen (Bass), Roger Schaffrath (Lead-Gitarre), Jürgen Dahmen (Keyboards) und Jan Wienstroer (Schlagzeug) sorgen für den Hintergrund, während Wolf Maahns Stimme und Texte den Vordergrund bilden.

Auf „Sensible Daten“ setzt Maahn fort, was ihn auszeichnet. Seine Liebeslieder wirken noch immer authentisch, wenn er in „Schlaflos in Eden“ vom „Luftschlösser-Pingpong in der Küche nachts um drei“ singt. Die Band untermalt seinen Gesang mit entspanntem Groove, bevor der dringliche Refrain losbricht. Leichtfüßiger wirkt da „Gelobtes Land“. Während Bass und Schlagzeug treiben, umspielt die E-Gitarre Maahns Text mit filigranen Melodien. Die Nähe zu Bruce Springsteen ist unverkennbar. Wolf Maahn spricht in seinen aktuellen Songs auch gesellschaftskritische Themen an. „Konkurrenztanz“ erzählt vom Leistungsdruck, der die heutige Gesellschaft antreibt. „Dann nimmst du ein paar Pillen und arbeitest für zwei. Aber mach es für die Hälfte, das ist mehr als in der Mongolei“, singt er scharfzüngig. Roger Schaffraths Gitarrenspiel bringt mit seinen Backbeat-Akzenten einen Hauch Reggae ins Lindlarer Kulturzentrum. Maahn selbst spielt Akustik-Gitarre. Das Besondere dabei: Als Linkshänder zieht er die Saiten seiner Gitarre wie bei einem Rechtshänder auf. Am Ende des Konzerts applaudiert das Publikum begeistert. Wolf Maahn bleibt sich treu. Markante Texte zu gradlinigem Deutsch-Rock, und das seit 1982.