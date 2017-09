Urahn: Fachwerkhaus

Dass ein Holzhaus nicht so haltbar sei wie ein massives Steinhaus, widerlegt Daniel Kötter mit einem Blick ins Geschichtsbuch. Das älteste erhaltene Fachwerkhaus in Deutschland steht seit 1262 in der Esslinger Altstadt. Und der römische Architekt Vitruv erwähnt die Fachwerkbauweise bereits um 33 v. Christus. Kötter arbeitet beim Kürtener Familienunternehmen Nordhaus, das im letzten Jahr sein 90jähriges Firmenjubiläum feierte und seit den 1960er Jahren Fertighäuser in Holzständerbauweise errichtet. Bereits 1975 warb man mit der „enormen Energieersparnis“ und der Bestseller war seinerzeit das Modell Winkelbungalow. „Heute ist nahezu jedes Haus, das wir bauen, ein individuelles Architektenhaus, das wir nach den Ideen des Kunden bauen.“, erklärt Kötter, Trotzdem bietet der hohe Vorfertigungsgrad von Wand und Deckenkonstruktion enorme Zeitersparnis und Wetterunabhängigkeit. 50 Häuser bauen die Kürtener pro Jahr in ihren Hallen.

Ihre Verwandschaft zum Fachwerkhaus sieht man den modernen Gebäuden nicht mehr an. Das eigentliche Holzskelett verschwindet hinter Beplankungen aus OSB-Platten oder Gipsfaserstoffen, die anschließend verputzt werden. In die Gefache selbst werden vorgefertigte Dämmelemente eingelassen. Die Außenwände werden vollflächig mit Holzdämmstoffplatten als Putzgrund verkleidet.

Ilka Dietrich-Eder aus Overath wollte den Charakter ihres Holzhauses nicht völlig verstecken und plante mit Hamacher Holzbau eine offene Holzdecke. „Das ist unser zweites Haus“, sagt die Mutter von drei Kindern. „Wir wollten kein zweites Steinhaus bauen. Ich liebe die Wärme eines Holzhauses. Das ganze Wohnklima fühlt sich einfach besser an.“ Ulrich Hamacher ist Dipl. Ingenieur für Holztechnik und erinnert sich, dass Familie Dietrich-Eder mit vielen eigenen Ideen für das neue Haus zu ihm kam. „Wir haben ihnen geholfen, ihre Ideen professionell umzusetzen.“ Auch Hamacher baut Wand- und Deckenelemente in der eigenen Fertigung in Overath vorab. „Nach Fertigstellung der Planung dauerte der schlüsselfertige Hausbau ab Bodenplatte nur vier Monate,“ ergänzt Christiane Hamacher. Sie ist die Kauffrau des 30-Mann Betriebes und hält den Kontakt zu den Kunden. Hamacher Holzbau ist ein Familienbetrieb mit 60 Jahren Erfahrung. „Wir sind die zweite Generation, aber die dritte steht schon in den Startlöchern“, sagt Hamacher. Während bei Nordhaus die Holzrahmenkonstruktion eine im wesentlichen konstruktive Funktion erfüllt, rückt im ZimmerMeister Haus von Hamacher der Baustoff Holz auch gestalterisch mehr in den Vordergrund.

Was die Vorteile des Werkstoffs angeht, sind sich beide Firmen einig. „Bei Bodenbewegungen reißt Stein, Holz arbeitet mit,“ erklärt Kötter. Für Nordhaus, die Häuser deutschlandweit bauen, auch in seismisch aktiven Gebieten wie der Eifel, durchaus ein Thema. Für Hamacher ist die relative Leichte des Baustoffs ein Argument: „Wir bauen auch viele Aufstockungen und Anbauten. Das wäre in Massivbauweise aus statischen Gründen gar nicht möglich.“

Besonderen Wert legen beide auf ökologisch einwandfreie Materialien. Für die Außenwände setzen beide auf Holzdämmstoffe oder Steinwolle und diffusionsoffene Außenwände, die Feuchtigkeit aus Haus und Wand entweichen lässt. „Die Zeiten hermetisch in Plastikfolie oder Styropor eingepackter Häuser sind vorbei“, sagt Kötter. Christiane Hamacher hat einen Brennbarkeitstest mit einer Styroporfassade machen lassen und sich danach grundsätzlich von dem Material verabschiedet. Auch die Probleme durch Feuchtigkeit und Schimmel, die in luftdicht eingepackten Häusern entstehen können, bestärkt sie in ihrer Entscheidung für ökologisch einwandfreie Materialien.

Holzdämmstoffe bieten nicht nur eine gute Isolation gegen Kälte im Winter, sondern auch einen guten Schutz gegen sommerliche Hitze. Bis die Wärme von draußen durch die Wand in die Innenräume dringt, beginnen die kühlen Abendstunden und der kleine Wärmeschub ist angenehm. Die Kunst des Bauunternehmens ist es, die Dämmung der Wände genau so auszulegen, dass vorgenannter Effekt eintritt.