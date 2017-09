Drei Stadtfeste im oberbergischen Norden

Hückeswagen/Radevormwald/Wipperfürth Drei Stadtfeste an zwei Wochenenden, das steht dem oberbergischen Norden in diesen Wochen wieder bevor. Den Anfang macht das Hückeswagener Altstadtfest am Wochenende 9. und 10. September, eine Woche später folgen die Pflaumenkirmes in Radevormwald und nahezu zeitgleich der Wipperfürther Herbst, das ehemalige Stadtfest.

Los geht es in Hückeswagen – zwar nicht offiziell, dafür aber inzwischen schon traditionell – bereits am Freitagabend. Eigentlich wurden am Vorabend des Altstadstfestes nur die Stände der zahlreichen Hückeswagener Vereine aufgebaut, daraus entwickelte sich über die Jahre eine Art inoffizielle Fest-Verlängerung. Neben dem Bühnenprogramm auf der Schloss-Platz bietet das Altstadtfest an zwei Tagen vor allem viel zu essen, zu trinken und jede Menge Trödel. „Insgesamt über 185 Standplätze wurde im Festbereich vergeben, davon allein 117 Stände, die an private Trödler vergeben wurden“, meldet die Stadt. „Das ist noch einmal eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr, als „nur“ 80 private Trödelstände belegt waren.“

Um alle Trödler unter zu bekommen, erweitert man das Fest um Bereiche in der Bongardstraße („Alter Schulplatz“) und auf der Bahnhofstraße. „Dabei konnte auch die Fläche genutzt werden, die in den vergangenen Jahren für die Bühne der Werbegemeinschaft auf der Bahnhofstraße genutzt wurde“, so die Stadt. Bürgermeister Persian: „Ich bedaure, dass die Werbegemeinschaft sich in diesem Jahr entschlossen hat, keine Bühne auf der Bahnhofstraße zu machen. Wir konnten aber die dort traditionell spielende Band Jokebox für den Samstagabend auf der Schlossbühne engagieren.“

Immer eine Woche nach ihren Nachbarn aus Hückeswagen feiern die Wipperfürthr ihr Stadtfest, das inzwischen „Wipperfürther Herbst“ heißt. Auch das beginnt quasi schon am Freitag, allerdings nicht nur mit dem Aufbau, sondern mit dem Stadtlauf. LG Wipperfürth und EvB-Gymnasium bieten ab 18 Uhr verschiedene Strecken quer durch die Innenstadt an. Zum 800-jährigen Stadtjubiläum findet erstmals der Hanse-Staffellauf statt. Teilnehmen können Schul-, Vereins- und Firmenstaffeln, Infos und Anmeldungen online.

Zum Fest selber gibt es neben einem Trödel-Markt (auf der Gaulstraße) und zahlreichen Ständen in der City vor allem Aktionen der Einzelhändler und ein buntes Bühnenprogramm. Angeblich haben die Wipperfürther den Termin anhand von Langzeitprognosen des Deutschen Wetterdienstes ausgesucht. Fest steht: Während das Hückeswagener Altstadtfest in den vergangenen vier Jahrzehnten gerne mal verregnet war, hatten die Wipperfürther meist Glück mit dem Wetter.

Davon würde auch die Rader Pflaumenkirmes profitieren. In diesem Jahr steht bereits die 521. Ausgabe an. Vier Tage lang, vom 15. bis zum 18. September, geht es in der Rader Innenstadt rund mit Bühnenprogramm. Live-Musik und Trödelmarkt. Und einem Bergischen Markt am Samstag und Sonntag. Nach der Eröffnung durch Bürgermeister Johannes Mans am Freitag um 18 Uhr spielt die Band Framework auf dem Marktplatz. Samstag und Montag spielen weitere Bands, am Sonntag gibt es eine Vorstellung der Wuppertaler Puppenspiele und abends Musik mit DJ Patrick Gijbels. Für die Kirmes haben sich unter anderem ein Riesenrad, ein Autoscotter und eine Breakdancer angesagt. Am Montag ist Familientag.