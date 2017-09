Aus Sportplatz wird Festivalgelände

Fünf Bands werden diesmal auf der Bühne stehen. Darunter die Band „Finka“ aus Hagen im Sauerland. Frontfrau Nina und ihre drei Bandkollegen haben gerade im März ihre neue EP „In Nächten länger sehen“ veröffentlicht, die sie zusammen mit Produzent Flo Nowak, der schon mit Jennifer Rostock und Itchy Poopzkid gearbeitet, in seinem Berliner Dailyhero Studio aufgenommen haben. Sie versprechen „modernen Rock, der berührt und trotzdem nichts an Energie vermissen lässt“.

Lindlar Einmal im Jahr wird aus dem Sportplatz im Lindlarer Ortsteil Frielingsdorf, der „ONI-Arena“, ein Festivalgelände – wenn das „Rock am Scheelbach Open Air“ ansteht. Bereits seit 2002 gibt es das nun schon. Und die nächste Ausgabe steigt am Samstag, 16. September. Gegen 17 Uhr geht es los.

Fetter Sound und ganz viel Neon, das sind "When Stars Collied", eine von fünf Bands bei "Rock am Scheelbach".

