Lindlar: Wahltermin steht fest

Lindlar Der Termin für die Bürgermeisterwahl in Lindlar steht fest: Da die Amtszeit des derzeitigen Bürgermeisters Dr. Georg Ludwig nach sechs Jahren am 23. April des nächsten Jahres endet, ist eine neue Wahl notwendig. Die wurde nun die örtliche Kommunalaufsicht des Oberbergischen Kreises als Aufsichtsbehörde in Abstimmung mit der Gemeinde Lindlar auf Sonntag, 4. März 2018, festgelegt. Sollte an diesem Termin keiner der Kandidaten die notwendige absolute Mehrheit erreichen, käme es zwei Wochen später, am 18. März, zu einer Stichwahl.