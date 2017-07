Zum Jubiläum geht es einen Tag früher los

Bergisch Gladbach 1842 tobte in China noch der erste Opium-Krieg, die ersten Siedler zogen über die Rocky Mountains in den wilden Westen der jungen USA und in Köln wurde der Dombau-Verein gegründet. Und in Bergisch Gladbach, so ist es im Stadtarchiv zu lesen, fand die erste Laurentiuskirmes statt. 175 Jahre später gibt es die Kirmes immer noch und wieder. Die diesjährige Ausgabe beginnt am 11. August in der Gladbacher City.

Die Veranstalter bezeichnen die Laurentiuskirmes als „das größte Familienfest“ in Bergisch Gladbach. Neben zahlreichen bekannten Fahrgeschäften wie einer „wilden Maus“, der Schweinchenbahn und einem Kinderkarussell ist auch das „neueste Riesenrad in Deutschland“ angekündigt, 38 Meter hoch. Noch ein bisschen höher geht es im „Jekyll & Hyde“, mit dem man bis zu 41 Meter hoch fliegen kann – kopfüber. Aber auch die üblichen „Fressbuden“ und Süßigkeitenstände sind dabei, wie natürlich auch ein Autoscooter.

Neu im Jubiläumsjahr ist, dass die Kirmes sogar einen Tag früher beginnt, nämlich am Freitag, 11. August, um 16 Uhr mit einem Umzug der historischen Zugmaschinen von der RheinBerg Galerie zum Riesenrad, wo dann um 17 Uhr die offizielle Eröffnung stattfindet. Bürgermeister Lutz Urbach eröffnet gemeinsam mit Landrat Dr. Hermann-Josef Tebroke, Kreisdechant Norbert Hörter und Burkhardt Unrau die große Jubiläumskirmes mit Fassanstich und Verteilung von kostenlosen Fahrchips vor der historischen Kirmesorgel. Sein Ende findet das bunte Treiben am Dienstag, 15. August, mit einem Feuerwerk.