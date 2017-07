Wipperfürth: Neuer Ärztlicher Direktor

Wipperfürth Stefan Luther wird zukünftig die Klinikleitung der Helios Klinik Wipperfürth verstärken. Er löst damit Dr. med. Yavuz Yildirim-Fahlbusch ab, der das Amt des Ärztlichen Direktors gut zweieinhalb Jahre ausgeübt hat. Als Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie ist Stefan Luther seit Januar 2015 in dem Wipperfürther Krankenhaus beschäftigt, nun soll er sein Engagement auf die gesamte Klinik ausdehnen.

„Eines meiner zentralen Anliegen ist es, den dauerhaften Fortbestand der Klinik als Haus der Grund- und Regelversorgung in Wipperfürth sicherzustellen und den oftmals schwierigen Spagat zwischen medizinisch professioneller Patientenversorgung und ökonomischen Zwängen im Sinne der uns anvertrauten Patienten zu bewältigen. Dabei möchten wir den familiären Charakter unserer kleinen Klinik und die individuelle und persönliche Betreuung weiterhin in den Vordergrund stellen.“

Luther wird zukünftig zusammen mit Klinikgeschäftsführerin Daniela Levy und Pflegedirektorin Kerstin Weitzenkamp die Klinikleitung bilden. „Für die Klinik hat eine sehr bedeutende Zeit begonnen. Zwei Ebenen und die Kreißsäle werden kernsaniert. Ich freue mich, dass uns Stefan Luther in dieser wichtigen Phase in seiner zusätzlichen Funktion als Ärztlicher Direktor unterstützen wird“, betont Daniela Levy. „Ich habe ihn als sachlichen, durchsetzungsstarken Chefarzt kennengelernt und bin von unserer konstruktiven Zusammenarbeit überzeugt.“ Aktuell wird das Krankenhaus in großen Teilen umgebaut. Dabei werden rund 14 Millionen Euro investiert.