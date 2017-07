Was wird aus der Eissporthalle?

Bergisch Gladbach Unverhofft kommt oft: Die Stadt Bergisch Gladbach ist plötzlich Besitzer einer Eissporthalle – und überlegt nun, wie es damit weiter gehen könnte. Die Eishalle an der Saaler Mühle geht als so genannter „Heimfall“ zurück an die Stadt, weil der bisherige Betreiber aufgibt. Die Hoffnungen ruhen jetzt unter anderem auf dem Eissportverein Bergisch Gladbach e.V. (ESV).

1979 wurde die Halle gebaut, dazu wurde zwischen der Stadt Bergisch Gladbach und der damaligen Deutsche-Eissportstätten-Betriebsgesellschaft (DSBG) ein Erbbaurechtsvertrag zum Bau und Betrieb der Eissporthalle auf einem städtischen Grundstück an der Saaler Mühle über 50 Jahre, also bis zum Jahr 2029, geschlossen. Nach diesem Vertrag hat der Grundstückseigentümer, also die Stadt, einen Heimfallanspruch, wenn die Eissporthalle nicht mehr mindestens neun Monate in Betrieb ist. Die Nachfolgegesellschaft der DSBG, die Eissporthalle Bergisch Gladbach GmbH & Co. KG, hat am 4. Mai mitgeteilt, dass der Betrieb nicht aufrecht gehalten werden kann. Somit ist der Heimfallanspruch eingetreten.

Seit dies bekannt war, habe die Stadt verschiedene Gespräche, sowohl mit dem bisherigen als auch mit möglichen neuen Betreibern, geführt, heißt es in einer Mitteilung. Ein Betrieb unter der Regie der Stadt sei nicht möglich. „Weder die nötige Fachkenntnis noch die personellen und finanziellen Ressourcen sind hierfür vorhanden“, heißt es weiter.

Als möglicher neuer Betreiber kommt der Eissportverein Bergisch Gladbach, der Hauptnutzer der Eishalle, in Frage. Der habe sich grundsätzlich dazu bereit erklärt, sagt die Stadt, könne aber nicht in den bestehenden Erbpachtvertrag einsteigen. „Der ESV schlägt vor, mit der Stadt Bergisch Gladbach einen Miet- und Betreibervertrag zu schließen“, so die Verwaltung. Dabei übernähme der Verein weitgehend die Pflichten des bisherigen Betreibers, darunter die Kosten für notwendiges Personal sowie die gesamten Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten aber auch Kosten für das Bauwerk, die Verkehrssicherungspflicht und die Aufgabe, die Halle wie bisher der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Stadt würde weiterhin wie bisher 51.000 Euro Zuschuss pro Jahr zahlen.

Zustimmen muss jetzt noch der Ausschuss für Bildung, Kultur, Schule und Sport der Stadt Bergisch Gladbach. Erst wenn der sein Okay gibt, kann die Verwaltung den notwendigen Betreibervertrag zwischen der Stadt und dem ESV ausarbeiten. „Dieser könnte zunächst für die Dauer von einem Jahr mit dem Ziel einer Verlängerung geschlossen werden. Wobei auch noch andere rechtliche Verpflichtungen geprüft werden müssen“, sagt die Stadt.

Dabei ist Eile geboten: „Für alle Beteiligten besteht akuter Handlungsbedarf, da die Eislaufsaison ab Herbst 2017 insbesondere für den Eishockeysport und die Spielpläne im Detail be- und geplant werden muss. Die Eishalle soll ab dem 15. August in Betrieb genommen werden, um rechtzeitig zum Saisonstart benutzbar zu sein.“