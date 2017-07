Vom Moped bis zum Clinomobil

Lindlar Alles was zwei Räder hat, und zum Teil auch drei oder vier, ist am Sonntag, 16. Juli, zwischen 10 und 18 Uhr im Lindlarer Freilichtmuseum in Bewegung. Bei der Veranstaltung „PS & Pedale“ stellen zahlreiche Sammler und Oldtimerfreunde ihre historischen Zweiräder aus. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese mit Motor- oder Muskelkraft angetrieben werden. In den Baugruppen des Museums gibt es insgesamt über 200 historische Fahrräder, Motorräder, Kleinwagen und Lieferwagen zu sehen.

Es gibt Fahrzeuge aus der Zeit von 1910 bis 1970 zu bestaunen. Dabei trifft man auf Fabrikate altbekannter Motorradfirmen wie NSU, BMW, Wanderer und DKW. Dazu gibt es jetzt erstmals eine ganze Reihe alter Lieferwagen. Tempo Dreirad und Matador, Goliath und Gutbrod und VW Bus – alles, was in den 1950er und 1960er Jahren dem Handwerker und Händler auf die Sprünge half, wird in der reizvollen Landschaft des Museums ausgestellt. Um 14.30 Uhr gibt es eine Vorstellung der historischen Fahrzeuge.

Ein besonderes Highlight bei der diesjährigen Veranstaltung ist die Ausstellung der Rettungswache Gummersbach. Diese reist mit dem „Clinomobil“ an, einem speziellen Notarztwagen, einem VW-Bus aus dem Jahr 1957 und informiert die Besucherinnen und Besucher über die Anfänge des mobilen Rettungswesens im Oberbergischen Kreis.

Das mobile Fahrradmuseum aus Bad Brückenau bietet einen Einblick in 200 Jahre Fahrradgeschichte von den Anfängen mit der Laufmaschine von 1817 bis zu Designrädern aus dem Jahr 1990. Wer Energie und Mut hat, kann ein paar Runden auf der Drais’schen Laufmaschine drehen oder auf dem Hochrad Platz nehmen und Geschicklichkeitsräder testen. In der Zehntscheune in der Baugruppe Hof zum Eigen präsentieren wir an diesem Wochenende eine Ausstellung von historischen Fotos, Plakaten und Prospekten von Kleinwagen und Transportfahrzeugen, die früher im Bergischen Land unterwegs waren.

Für die kleinen Gäste werden zahlreiche Mitmach-Aktionen angeboten: Sie können verschiedene Fahrräder testen, in einer mobilen Fahrradwerkstatt lernen wie einfach es ist ein Rad zu reparieren, sich im Motorradfahren üben. Dazu bieten wir verschiedene Bastelaktionen an. Zusätzlich gibt es ein umfangreiches Museumsprogramm mit zahlreichen Vorführungen aus den Bereichen Hauswirtschaft, Feldarbeit und Handwerk.

Wer mit seinem historischen Fahrrad, Motorrad, Kleinwagen oder Kleinlaster nach Lindlar kommen möchte, ist herzlich eingeladen.