Schlager-Altmeister im Bergischen Hof

Gummersbach Schlager-Altmeister Bernhard Brink kommt zu einem Kurzauftritt ins Gummersbacher Einkaufszentrum Bergischer Hof. Am Donnerstag, 6. Juli, stellt er dort ab 18 Uhr seine neue Platte „Mit dem Herz durch die Wand“ vor, die am 30. Juni erschienen ist. Nach einem Kurz-Konzert wird Brink für eine Autogrammstunde zur Verfügung stehen.

Bernhard Brink gehört zu den bekanntesten Sängern in Deutschland, zwischen 1974 und 1981 erreichten zwölf seiner Singles die Charts, ab 2001 stiegen zehn seiner elf Studioalben in die Hitparade ein, „So oder so“ aus dem Jahr 2010 erreichte sogar Platz 20. Kein anderer deutscher Sänger nahm so oft am Vorausscheid zum Grand Prix Eurovision de la Chanson (seit 2001 Eurovision Song Contest) teil.