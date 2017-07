Rotlichtnacht und Streetfood-Days

Bergneustadt Die Bergneustädter Rotlichtnacht kehrt in diesem Jahr zu ihrem ursprünglichen Freitagstermin zurück: Am 7. Juli laden die Bergneustädter Einzelhändler zu der diesjährigen Ausgabe der Kultveranstaltung ein, bei die komplette Innenstadt in die Farbe Rot getaucht wird – wieder begleitet von den Streetfood-Days, die, wie es der Plural vermuten lässt, am Samstag drauf fortgesetzt werden.

Die Mehrzahl der Geschäfte in der City haben an diesem Tag bis Mitternacht geöffnet. Das, so die Veranstalter, sei ein Grund gewesen, zu dem Freitag als Termin zurückzukehren. Eine kubanische Band sorgt derweil auf dem Rathausplatz für Urlaubsstimmung. Und am Ende des Abends gibt es einen Abschluss mit Knalleffekt mit Feuerwerk, natürlich in rot. Die B55 wird diesmal nicht gesperrt, allerdings wird die Innenstadt zwischen den beiden äußeren Kreiseln (Spindel und Pusteblume) zur verkehrsberuhigten 30er-Zone. Straßenmusiker haben sich angesagt und auf dem Rathausplatz wird zusätzlich eine kleine Kinderwelt entstehen.

Schon um 12 Uhr am Freitag startet die Streetfood Days, gut 20 Gastronomen, mobile Garküchen und Foodtrucks mit ihren Kochkünsten aus aller Welt locken die Besucher auf den Marktplatz, der Eintritt ist frei. Angefangen vom topmodernen Foodtruck über stylische Food-Stände ist bei den Streetfood Days alles vorhanden. Egal ob ausgefallene Burgerkreationen, leckere Süßspeisen, frische und gesunde Smoothies oder thailändische Spezialitäten. Weiter mit dem Schlemmen geht es Tags drauf, am Samstag startet ebenfalls um 12 Uhr der zweite Teil der Streetfood-Days.