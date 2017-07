Rein ins Maisfeld

Lohmar Pünktlich zum Ferienstart beginnt auf dem Krewelshof auf der Grenze zwischen Rösrath und Lohmar wieder der Spaß im Maislabyrinth. Bis Halloween können Kinder durch das Maisfeld irren und dabei knifflige Rallye-Fragen lösen. Ab Samstag, 15. Juli, heißt es zunächst, die neun Stationen der Maisrallye auf den Irrwegen des Feldes zu finden – und dann den Ausgang. Wer die Rallye-Fragen rund um Landwirtschaft und Tiere auf dem Krewelshof richtig beantworten kann, nimmt am Ende der Saison an der Verlosung attraktiver Preise teil. Der Hauptgewinn ist ein neues Kettcar.

Das Maislabyrinth hat täglich geöffnet und ist im Eintrittspreis der Spielscheune inbegriffen. Zum Abschluss gibt es dann diedreifache Halloween-Feier: Am 21. Oktober für die Kleinen ab 3 Jahre, eine Woche später am 28. Oktober und natürlich am 31. Oktober, jeweils mit Einbruch der Dämmerung. Verkleidung als Geister ist erwünscht.