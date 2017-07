Regionale Marke stellt sich neu auf

Für Sauer, seit vielen Jahren in Marketing und Vertrieb unterwegs und früher Manager des VfL Gummersbach, auch eine Herzensangelegenheit: „Es ärgert mich, wenn ich sehe, was im Supermarkt alles als regional verkauft wird.“ Der Begriff werde einfach inflationär benutzt – umso wichtiger sei es für „Bergisch Pur“, sich davon abzugrenzen. Schließlich sei man ein Vorreiter für echte regionale Produkte.

Als erstes Produkt im neuen Design kommt dieser Tage der Honig von „Bergisch Pur“ in die Läden. Statt wie bisher eine stilisierte bergische Landschaft steht nun das Produkt, in diesem Fall eine Honigwabe, im Mittelpunkt des Etiketts. Daneben prangt das neue Logo, das der bekannten Ortsmarke aus „google maps“ nachempfunden ist. „Wir kommen von hier und das wollen wir auch deutlich zeigen“, sagt Carsten Sauer, der die Geschäftsführung der neuen GmbH übernommen hat.

