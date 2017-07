Quer durch den Kreis im Oldie

Oberberg Rund 100 wunderschöne Old- und Youngtimer werden bei der 24. Ausgabe der Oldtimerrallye “ Tour der 1000 Kurven“ der Renngemeinschaft Oberberg am Samstag, 8. Juli, an den Start gehen. Die Tour führt von Lindlar über Bielstein durch den Kreis nach Wipperfürth. Die beste Möglichkeit für Zuschauer bietet sich bei der Mittagspause in Bielstein.

Los geht die Rallye gegen 10 Uhr auf dem Lindlarer Marktplatz, wo Bürgermeister Georg Ludwig die Teilnehmer im Minuetntakt auf die Strecke schickt. Um 12. 30 Uhr werden Autos und Fahrer zur traditionellen Mittagsrast an der Erzquell Brauerei in Bielstein erwartet, die Pause dauert rund eine Stunde und ist die Chance, für Oldtimer-Fans die Fahrzeuge zu begutachten und einen Plausch mit den Fahrern zu halten. Der Bürgersteig entlang der Brauerei bietet eine tolle erhöhte Aussichtsplattform während ein Moderator über jeden Teilnehmer und sein Fahrzeug informiert.

Nach der Pause geht es wieder quer durch den Oberbergischen Kreis zum Ziel auf dem Marktplatz in Wipperfürth. Hier werden die Fahrzeuge ab 16 Uhr erwartet. Außerdem stellt ein Moderator noch einmal alle Autos vor, die anschließend in aller Ruhe bewundert werden können.

Infos über die Strecke, die Teilnehmerklassen und die Ergebnisse der Vorjahre gibt es online.