Passage soll modernisiert werden

Bergisch Gladbach Die „RheinBerg Passage“ in Bergisch Gladbach hat den Besitzer gewechselt und soll sich nun auch optisch verändern. Dazu soll das Gebäude umgestaltet und ausgebaut werden. Weiterhin wollen die neuen Besitzer die Passage „durch Optimierung der Mieterstruktur neu zu positionieren“, wie es in einer Mitteilung heißt. „Dabei werden die aktuellen Trends im Einzelhandel, wie zum Beispiel die steigende Nachfrage nach Erlebnisgastronomie und einer größeren Auswahl an Lebensmitteln, berücksichtigt.“

Die 2007 eröffnete „RheinBerg Passage“ befand sich seit 2008 im Besitz der MEAG, dem Vermögensverwalter der Versicherungskonzerne Munich Re und ERGO. Nun haben die Unternehmen Quilvest Real Estate und die irische Immobilieninvestmentgesellschaft Greenman Investments das Gebäude verkauft. Die „RheinBerg Passage“ gilt als so genanntes Hybridzentren, also als ein kleineres Fachmarktzentrum, das das gesamte Bedarfsspektrum von Food- und Nonfood-Artikeln abdeckt.

„Die RheinBerg Passage ist eine attraktive Immobilie in hervorragender Innenstadtlage, die hohes Wertschöpfungspotential aufweist“, sagt John Wilkinson, CEO von Greenman Investments. „Wir sind davon überzeugt, dass wir mit unserer Strategie nachhaltig zur Steigerung der Aufenthaltsqualität im Center und Verbesserung der Attraktivität der Innenstadt beitragen.“ Schwerpunkt des neuen Konzepts sei der Lebensmitteleinzelhandel. „Das entspricht der zunehmenden Nachfrage nach einer größeren Auswahl an Lebensmitteln in Einkaufszentren.“ Vor diesem Hintergrund liefen aktuell Mietvertragsverhandlungen mit großen Lebensmitteleinzelhändlern.

Ob aktuelle Mieter ihre Geschäfte in der Passage aufgeben, steht derzeit noch nicht fest. Ebenso welche neuen Anbieter hinzukommen sollen. Für die Umgestaltung des Gebäudes liegen hingegen schon Pläne vor.