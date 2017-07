Online-Tool zur Miet-Berechnung

Oberberg Welche Miete ist wo angemessen? Zahl ich zu viel oder wohne ich in einer Schnäppchen-Wohnung? Solche und andere Fragen zum so genannten Mietniveau beantworten die Zahlen des Gutachterausschuss für Grundstückswerte – und im Oberbergischen Kreis müssen sich Interessierte dafür ab sofort nicht mehr durch Tabellen und andere Aufstellungen wühlen. Die Interessenvertreter der Mieter und Vermieter haben erstmals für jede einzelne der 13 Städte und Gemeinden des Kreises unterschiedliche Mietspiegel veröffentlicht und stellen diese in einem Online-Tool zur Verfügung, die eine individuelle Auskunft ermöglicht.

Dazu muss der User nur unter www.obk.de/omix Angaben zur Adresse, Größe und Ausstattung der Wohnung machen und bekommt dann abschließend eine exakte Mietpreisberechnung unter Angabe der ortsüblichen Mietpreisspanne. Auch eine Kartenansicht sowie ein Ausdruck der Daten ist möglich. Selbst unterwegs kann man den Service nutzen, die Seite wird auch auf Smartphones und anderen mobilen Geräten dargestellt.

Nicht nur Vermieter, Mietern und Wohnungssuchenden interessieren sich oftmals für die ortsüblichen Miete. Zuverlässige Mietangaben werden auch von vielen behördlichen Stellen, Gerichten, Banken, Sachverständigen und Immobilienmaklern benötigt.

Die Grundlage für die Online-Mietenauskunft hat der Gutachterausschuss für Grundstückswerte gelegt, indem er 2016 rund 20.000 Personen mit der Bitte um Angabe von Wohnungs- und Mietdaten angeschrieben und im gleichen Zeitraum für 80.000 Adressen im Kreisgebiet eine Wohnlagenanalyse durchgeführt hat. Mit fast 3.000 Antworten konnte eine gute statistische Basis geschaffen werden, deren Ergebnisse vom Mieterverein Oberberg und den örtlichen Haus-&-Grund-Vereinen anerkannt und zur Veröffentlichung freigegeben wurde.