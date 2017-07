Neun Tage für Karlheinz Stockhausen

Kürten „Lernen wozu fragen“ lautet das Motto der 17. Ausgabe der Stockhausen-Konzerte und -Kurse, die vom 29. Juli bis zum 6. August in Kürten stattfinden. Neben den Meisterkursen, die von Dozenten geleitet werden, die oftmals viele Jahre mit Stockhausen zusammengearbeitet haben, stehen neun Konzerte auf dem Programm. Dabei werden instrumentale, vokale und elektronische Werke Karlheinz Stockhausens aufgeführt. Bei den Konzerten wirken die Dozenten der Meisterkurse mit, aber auch international renommierte Gastmusiker. An drei Abenden spielen ausgewählte Kursteilnehmer Kompositionen, die im Rahmen der Meisterkurse einstudiert worden sind.

Kostenlose Werkeinführungen vor den Konzerten und die Möglichkeit, anschließend mit Tontechnikern, Klangregisseuren und Musikern zu sprechen, sollen den Besuchern den tieferen Zugang zu Karlheinz Stockhausens Musik ermöglichen. Abgerundet wird das Angebot durch Vorträge, Analyse-Seminare und Diskussionen über das Werk Stockhausens sowie einem Studienraum mit allen CDs, Partituren, DVDs und Büchern. Besucht werden können außerdem die Generalproben für die abendlichen Konzerte.

Karlheinz Stockhausen wird zu den bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts gezählt. Geboren wurde er 1928 in Mödrath, heute ein Stadtteil von Kerpen im Rhein-Erft-Kreis. Von 1965 bis zu seinem Tod 2007 lebte und arbeitete er in Kürten. Kürten trägt inzwischen den Namenszusatz „Stockhausen-Gemeinde“.

Eröffnet werden die Stockhausen-Tage am Samstag, 29. Juli, um 17 Uhr auf dem Karlheinz-Stockhausen-Platz in Kürten. Die Konzerte finden täglich vom 29. Juli bis zum 6. August in der Sülztalhalle statt, der Eintritt ist frei. Beginn ist meist um 20 Uhr, außer am 6. August (18 Uhr). Das genaue Programm kann als Flyer herunter geladen werden.