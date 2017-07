Neues VHS-Programm für Oberberg

Oberberg Von der kulturellen Bildung mit Museumsausflügen und Kreativkursen über Entspannungs- und Gesundheitskurse bis zur beruflichen Weiterbildung und Sprachkursen – das Herbst-Winter-Programm 2017 der Volkshochschule Oberberg hat wieder allerhand zu bieten. Es liegt ab sofort in gedruckter Form an zahlreichen Stellen, zum Beispiel Bürgerbüros, aus, kann als pdf heruntergeladen werden und findet sich auf der Website der VHS.

Unterteilt ist das Angebot in sieben Bereiche: Gesellschaft und Politische Bildung, Beruf und Medien mit EDV, Sprachen, Gesundheit, Kunst/Kultur/Kreatives, Schulabschlüsse/Grundbildung und Gewaltprävention. Enthalten sich auch wieder spezielle Kurse für Migranten. PC-fit für Ausbildung und Beruf wendet sich speziell an junge Menschen mit Migrationshintergrund bis 27 Jahre und wird in den Sommerferien durchgeführt. Ab August starten neue Integrationskurse mit ihren intensiven Kursmodulen, die Migranten befähigen sollen, sich ohne fremde Hilfe in einfachen alltäglichen oder beruflichen Situationen zurecht zu finden.