Neue Kantine für den Technologiepark

Bergisch Gladbach Der Technologiepark Bergisch Gladbach bekommt „Zuwachs“. Direkt im Eingangsbereich des Parks plane man die Errichtung einer neuen Kantine und neuer Konferenzräumlichkeiten, teilt der Park mit. „Mit dem insgesamt 1542 Quadratmeter großen Neubauprojekt, das von Udo Maier vom Nürnberger Architekturbüro artec Design GmbH konzipiert wurde, will der Park seine Infrastruktur und sein Serviceangebot für die rund 140 angesiedelten Unternehmen mit ihren über 2400 Mitarbeitern am Standort weiter optimieren.“

Die Neubaupläne sind das Ergebnis eines Ideen- und Realisierungswettbewerbs, beim dem die Kernsanierung des heutigen Casinos mit einem Komplettneubau verglichen wurde. Errichtet werden soll der Neubau auf der Fläche des heutigen Pressepavillons im Eingangsbereich des Parks. Die Architektur des Gebäudes werde sich in einem klassischen-modernen Stil präsentieren, so die Betreiber. „Der Bereich der Kantine im Erdgeschoss des zweistöckigen Baukörpers erhält eine transparente Glasfassade als bewusstem Kontrast zur Klinkerfassade der Konferenzbereiche, die mit langgezogenen Fensterbändern ausgestattet werden sollen.“

Bei der Konzeption der Kantine habe man Wert auf ein „Marktplatzambiente“ mit insgesamt fünf Frontcooking-Stationen gelegt. „Wenn der Gast bei der Zubereitung der Speisen zuschauen kann, wächst sein Vertrauen in die Qualität der Speisen ebenso wie der Unterhaltungswert.“ Die neue Kantine soll außerdem eine Kaffeebar und einen Kiosk erhalten.

Die Kantine wird als multifunktionale Fläche auch für größere Veranstaltungen, Events und Ausstellungen nutzbar sein, bei Bedarf auch in Verbindung mit den neuen Konferenzräumen. In dem Neubau sind auf eine Gesamtfläche von 530 Quadratmetern fünf Konferenzräume vorgesehen, zwei im Erdgeschoss und drei im Obergeschoss. Wie schon heute wird auch in der neuen Kantine sowie im Konferenzbereich ein freies W-Lan-Netz zur Verfügung stehen.

Nach den derzeitigen Planungen ist für das erste Obergeschoss des Neubauprojektes zudem eine 327 Quadratmeter große Praxisfläche mit fünf Behandlungsräumen, Büros und Beratungsstelle sowie Labor- und Empfangsbereich vorgesehen. Die bisherige Fläche der Kantine im TBG-Eingangsgebäude soll im Zuge der Neubaumaßnahme saniert und für Büro- und Praxisflächen umgenutzt werden.