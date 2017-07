Kreistag bestätigt Kreisbrandmeister

Rhein-Berg Der alte Kreisbrandmeister im Rheinisch-Bergischen Kreis ist auch der neue Kreisbrandmeister. Der Kreistag hat Wolfgang Weiden in seiner bisherigen Funktion bestätigt. Auch seine Stellvertreter Roger Machill und Ralf Etzler werden ihr Amt weiterhin bekleiden. Alle drei wurden somit erneut zu Ehrenbeamten auf Zeit ernannt. „Für Ihre jahrelange engagierte Arbeit bedanke ich mich bei Ihnen ganz herzlich“, so Mathilde Drewing von der FDP-Fraktion. Diesem Dank schloss sich auch Holger Müller, Fraktionsvorsitzender der CDU an. „Sie leisten eine wichtige Arbeit und setzen sich damit für die Menschen im Kreis ein“, ergänzte Gerhard Zorn, Fraktionsvorsitzender der SPD, die Dankesworte.

Wolfgang Weiden ist bereits in seiner dritten Amtszeit, nämlich seit 23. November 1999, in der Funktion des Kreisbrandmeisters für den Rheinisch-Bergischen Kreis tätig. Roger Machill und Ralf Etzler wurden am 23. November 2011 zu stellvertretenden Kreisbrandmeistern ernannt. „Ich freue mich über das Vertrauen, das Politik und Verwaltung, aber auch die Leiter der Feuerwehren mir nach wie vor entgegenbringen!“

Der Kreisbrandmeister und seine Vertreter unterstützen den Landrat bei der Aufsicht über die öffentlichen Feuerwehren und bei der Durchführung der dem Kreis übertragenen Aufgaben, wie beispielsweise die Planung der Gefahrenabwehr oder die Einsatzplanung. Bei Großeinsatzlagen oder Katastrophen obliegt ihnen die Einsatzleitung. Daneben beraten sie den Landrat beziehungsweise die Kreisverwaltung in Fragen des Brand- und Katastrophenschutzes. Auch den Kommunen stehen sie dafür beratend zur Seite.