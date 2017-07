Gewagte Wakeboard Sprünge und Party im Freibad

Wermelskirchen Spektakuläre Sprünge, rasante Drehungen und gekonnte Tricks – Wassersport-Fans haben Grund zur Freude. Mit der „Infinite-Gap-Session“ findet am Samstag den08. August 17 zum dritten Mal in Folge ein Wakeboard-Wettkampf im Freibad Wermelskirchen-Dabringhausen statt.

Die Wakeboard-Anlage im Freibad Dabringhausen wurde 2015 vom ehrenamtlichen Verein „Infinite e.V.“ gegründet und hat sich in der Szene mittlerweile einen echten Namen gemacht. Ein Grund dafür ist sicherlich die Einmaligkeit des Projekts – den weltweit gibt es keine andere Wakeboard-Anlage die fest in einem Freibad installiert ist. Mit Hilfe einer Seilbahn und speziellen Rampen sind die beiden Becken miteinander verbunden und Fahrspaß auf 80 Meter gewährleistet.

Diese Besonderheit lockt Jahr für Jahr die Stars der Szene nach Dabringhausen. Vorjahressieger Alexander Aulbach aus Landshut bei München freut sich schon auf den Wettkampf: „Ich kann es kaum erwarten, bei der Infinite-Gap-Session wieder an den Start zu gehen. Ich bin weltweit auf Wettkämpfen unterwegs, aber der Wakepark im Freibad Dabringhausen ist für mich etwas ganz besonders!“ Weitere Stars wie der Doppelweltmeister Aaron Gunn aus Australien, Nick Schäfers aus Langenfeld, Jascha Wonka aus Köln oder Fritjof Schulz aus Hamburg werden mit Freude erwartet.

Doch die Infinite-Gap-Session ist nicht nur was für Profis. Auch 16 Amateure werden am Wettkampf dabei sein und ihr Können zeigen. Den Profis und Amateure starten gemeinsam in Teams, wodurch maximale Spannung für Fahrer und Zuschauer gewährleistet ist.

Für Dabringhausen geht Marc Weyer an den Start, der im Engerfeld aufgewachsen ist und zum Organisationsteam gehört. Auf Marc wartet am Wettkampftag eine Doppelbelastung: „Ich werde die Moderation übernehmen und den Zuschauern Hintergründe über Fahrer und Tricks erklären. Zum anderen werde ich selbst an den Start gehen und hoffe den Sieg zu holen – 2015 hatte es schließlich schon einmal für Platz 3 gereicht.“

Bei schönem Wetter sollten Besucher übrigens unbedingt die Badehose einpacken, da in den Pausen kostenlos Mitmachaktionen wie Ringe fahren oder Wettschwimmen angeboten wird. Für das leibliche Wohl wird in Form eine Kuchen- und Grill-Buffets ebenfalls gesorgt sein.

Der Einlass zur Infinite-Gap-Session ist ab 15:30 Uhr, ab 16 Uhr beginnt der Wettkampf. Die Siegerehrung sollte gegen 19:30 Uhr sein.

Im Anschluss an die Siegerehrung findet eine Aftershowparty statt. DJs von Wildmixsoundparty spielen Musik bis in die frühen Morgenstunden.

Tickets an der Tageskasse kosten 3€ – Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre sind frei.

Mehr Infos unter www.infinite-camp.com oder www.facebook.com/events/1103219266472835