Gesucht: Ein neuer Ratssaal

Hückeswagen Die Stadt Hückeswagen ist kurzfristig auf der Suche nach einem neuen Ratssaal. Der eigentliche Saal im Hückeswagener Schloss darf ab sofort nicht mehr benutzt werden. Grund dafür ist der Brandschutz – denn der Raum verfügt nicht über einen eigentlich vorgeschriebenen zweiten Rettungsweg.

Aufgefallen war das bei einer Ratssitzung Ende Juni. Zwar hat der Saal eine zweite „Tür“, die ist allerdings nur Zierde. Dahinter befindet sich eine Mauer. „Ich bin seit Mitte der 70er Jahre bei der Schloss-Stadt beschäftigt und kann mich nicht erinnern, dass diese Tür jemals offen gewesen ist. Auch ehemalige Kollegen können sich nicht an einen anderen Zustand der zweiten Tür im Ratssaal erinnern“, sagt Bürgermeister Dietmar Persian.

Dass das Fehlen einen zweiten Rettungswegen erst jetzt nach all diesen Jahren aufgefallen ist, ändert aber nichts am geltenden Recht: „Aufgrund einer Anfrage bei der Bezirksregierung Köln hat die Bauaufsicht des Oberbergischen Kreises zusammen mit der Schloss-Stadt Hückeswagen die Örtlichkeiten besichtigt“, teilt die Stadtverwaltung mit. Ergebnis dieser Besichtigung: Der Ratssaal darf derzeit nicht für Sitzungen benutzt werden. Und die Stadt ist auf der Suche nach einem Ausweichquartier.

„Die Sitzungen der Ratsausschüsse und sonstiger Gremien werden ab sofort im Sitzungssaal am Bahnhofsplatz stattfinden“, heißt es. Dort unterhält die Stadt einen Neubau, in dem unter anderem das Bürgerbüro untergebracht ist. Für Ratssitzungen ist der Tagungsraum da aber zu klein. „Dort müssen andere Lösungen gefunden werden“, so die Stadt. Denkbar sei, dass man in die Aula einer städtischen Schulen ausweicht.

Zwar habe man zuletzt auch ins Schloss, vermutlich das älteste Gebäude der Stadt, investiert, sagt Bürgermeister Persian und nennt den Einbau der Brandmeldeanlage vor einigen Jahren als Beispiel. Die Priorität hätten aber woanders gelegen: „Es ist allgemein bekannt, dass die finanziellen Mittel der Schloss-Stadt begrenzt sind und viele Gebäude Nachholbedarf beim Brandschutz hatten. Wir haben deswegen in den letzten Jahren unser Augenmerk besonders auf den Brandschutz an den Schulen oder in der Mehrzweckhalle gelegt.“ Beim Umbau der Erich-Kästner-Schule sei zum Beispiel etwa ein Drittel der Gesamtkosten für die Verbesserung des Brandschutzes vorgesehen.

Die aktuelle Lage im Ratssaal werde nun zum Anlass genommen, die brandschutztechnische Situation im Schloss nochmals komplett zu überprüfen, teilt die Verwaltung mit. Möglich sei zum Beispiel ein Durchbruch, um einen zweiten Rettungsweg zu schaffen. Bis dahin muss der Stadtrat woanders Zuflucht suchen.