Freunde treffen sich

Bergisch Gladbach „In dieser Hose haben mir die Beine geschlottert, als wir im Vorprogamm der Rolling Stones gespielt haben und Tausende von Zuschauern ins Stadion strömten“, erinnert sich Manfred „Schmal“ Boecker. Neben ihm stehen lachend Wolfgang Niedecken und Rainer Gross und betrachten die die sauber hinter Glas gerahmte, durchgeschwitzte, speckige Lederhose des Ex-Percussionisten von BAP.

Ja, das ist Kunst und es kann nicht weg! Die Arbeit hängt neben einem Konvolut weiterer Gemälde, Zeichnungen, Readymades, Polaroids und Devotionalien in der Villa Zanders. Die drei Künstler kennen sich seit Anfang der 1970er Jahre von der Kölner Werkschule, dem ewigen kleinen Bruder der Düsseldorfer Kunstakademie. Hier studierten Sie gemeinsam Aktzeichnen bei Günther Strack „Sie sollten einen Stein mit Schatten zeichnen, keinen Radiergummi mit Qualm“ und fotorealistische Malerei bei Dieter Krämer. Die damaligen Zeiten gehörten der Pop Art und die drei erklärten alles zu Kunst, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Respektlos, mit kölschem Humor gewürzt malten Boecker und Niedecken jeden Tag ein Bild auf Spanplatte. Sie gaben ihren Freunden Auftragsformulare, auf denen diese ihre Wunschbilder bei den jungen Künstlern bestellen konnten. Niedeckenes Vater fragte seinen Sohn: „Kannste eijentlich och een Päd mole?“ Er konnte und der irgendwie wehmütige schauende Rappe hängt jetzt neben anderen „Wunschbildern“ in Bergisch Gladbach.

Kuratorin Petra Oelschlägel hat die Kunst der drei Kölner aus ihren Anfängen in den 70er Jahren versammelt. Damals entstand vieles auf dem Weg sich selbst in der Malerei, der Kunst zu finden, sich einen eigenen Platz zwischen Protest und katholischem Elternhaus zu erobern.