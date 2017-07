Ferienspaß auf dem Klosterhof

Gummersbach Der Klosterhof Bünghausen in Gummersbach bietet zum ersten Mal ein Ferienprogramm für Kinder an. Ziwschen dem 24. Juli und dem 4. August lädt der Bio-Hof Kinder zwischen sechs und 13 Jahren ein. „Wir wollen den Kindern be­sondere Erlebnisse bieten – und dazu beitragen, dass die junge Generation einen Bezug zur Landwirtschaft be­hält“, sagt Klosterbäuerin Susanne Schulte, die das Pro­gramm betreut.

Der Klosterhof Bünghausen ist ein GEH-Archehof, der nach Biokreis-und bergisch pur-Kriterien arbeitet. Hier werden alte und vom Aussterben bedrohte Haustierrassen wie das Rote Höhenvieh und Mechelner Hühner gezüchtet. Der Hof beteiligt sich in der zweiten Ferienwoche an den Natur­er­lebnistagen der Stadt Wiehl und in der dritten Wo­che an den Gummersbacher Ferienspielen. Für beide Pro­gramme können sich Kinder aus allen Kommunen anmelden. Gemeinsam geht es auf Tierentdeckertour, auf Walderkun­dung, um Schafe, Pferde, Hühner und Eier-Leckereien. Zur Mitte, am Sams­tag, 29. Juli, lädt der Klosterhof zum Familien­nachmittag, damit Eltern und Kinder gemeinsam den Hof erleben können.