Ferienprogramm auf Metabolon

Lindlar Am Mittwoch, 19. Juli startet das diesjährige Sommerferienprogramm auf Metabolon in Lindlar. Bis zum 16. August sind fünf Veranstaltungen geplant. Alle Angebote sind kostenfrei. Sie beginnen immer um 9 Uhr und enden um 13 Uhr.

Los geht es mit „Energie erleben und verstehen“ für Kinder von sieben bis zwölf Jahren am 19. Juli. An die gleiche Altersgruppe wendet sich „Erneuerbare Energien“ am 26. Juli. „Experimente und Aktionen rund um das Element Wasser“ für Fünf- bis Zehnjährige stehen am 2. August auf dem Programm. Am 9. August heißt es „Nachhaltigkeit: Planet Erde – Eine Welt der Wunder“ für Kinder zwischen sechs und elf Jahren. Und den Abschluss bildet „Bewegung und Aktion: Spiel, Sport und Spaß auf :metabolon“ für Kinder von sechs bis elf Jahren am 16. August.

Infos auf der Website. Anmeldung über den Bergischen Abfallwirtschaftsverband, Monika Daniel.