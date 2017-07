Eine ganze Gemeinde wird „HimmlischFit“

Engelskirchen Fast 20.000 Einwohner hat Engelskirchen – und die sollen möglichst „HimmlischFit“ werden. Unter diesem Motto findet vom 3. bis 8. Juli bereits zu siebten Mal eine Gesundheits- und Fitnesswoche in der oberbergischen Gemeinde statt. Es gibt Wanderungen, Kurse und Seminare, man kann Sportarten ausprobieren und entsprechende Dienstleisteter kennen lernen. Mehr als 25 Aktionen sind an sieben Tagen geplant.

Unter dem Motto „Sechs Tage – sechs Wanderungen“ hat das HimmlischFit-Team in diesem Jahr zum Beispiel für jeden Aktionstag eine Wanderung in oder um Engelskirchen organisiert. Jede Wanderung steht unter einem anderen Thema, je nach Neigung oder Expertise des jeweiligen Wanderführers. Am 5. Juli dreht sich im Schulzentrum Walbach ab 19 Uhr alles um die Frage, ob Grillen und gesunde Ernährung sich ausschließen, Die Profis der Firma grillgoods aus Bergisch Gladbach zeigen gesundheitsbewussten Hobbyköchen an diesem Abend an verschiedenen Grillgeräten, wie sich ein fittes Menü zubereiten lässt. Die Verkostung der Kreationen aus Fisch, Fleisch und Gemüse und dem leckeren Dessert sind im Preis von € 35,00 inklusive. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Daher bitte unbedingt unter 02263 – 83203 anmelden.

Dieses Jahr dürfen sich die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Loope auf einen Tag „bewegten“ Unterricht mit André Kasel vom Tanzcentrum Kasel und Andreas Fischer vom Gesundheitszentrum Fischer & Plesch freuen. Beim Einstudieren eines Sporttanzes und bei einem kindgerechten Zirkeltraining werden alle Muskeln ordentlich in Schwung gebracht. Zusätzlich haben die Kinder dieses Jahr Schrittzähler erhalten, um in einem Test feststellen zu können, wie viele Schritte sie so an einem Tag gehen. Die Ergebnisse werden mit Spannung erwartet. Das traditionelle 24-Stunden-Schwimmen muss wegen der notwendigen Sanierungsarbeiten im Panoramabad ausfallen.

Auch dieses Jahr beteiligen sich wieder viele Praxen, Firmen und Vereine mit Vorträgen, Schnupperkursen und besonderen Angeboten an HimmlischFit. Alle Angebote und Termine gibt es auf der Webseite von HimmlischFit und auf der der Gemeinde Engelskirchen.