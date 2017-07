Ehrennadel: Vorschläge gesucht

Rhein-Berg Seit der Jahrtausendwende haben insgesamt rund 320 Bürgerinnen und Bürger aus dem gesamten Rheinisch-Bergischen für ihr besonderes Engagement die goldene Ehrennadel des Kreises erhalten. Nun ist es wieder so weit: Noch bis zum 15. August können Vorschläge eingereicht werden, wer für das Jahr 2017 die Auszeichnung bekommen soll. Nach umfassender Prüfung der Vorschläge werden entsprechende Kandidaten ausgewählt. Diese erhalten dann im Rahmen einer Feierstunde Anfang 2018 die goldene Ehrennadel.

Voraussetzung für eine Ehrung ist, dass sich die entsprechende Person mindestens zehn Jahre lang in besonderem Maße ehrenamtlich in den Bereichen Jugendförderung, Soziales oder Kulturpflege verdient gemacht hat. Daneben muss die Tätigkeit schwerpunktmäßig im Gebiet des Rheinisch-Bergischen Kreises ausgeübt werden. Es können nur Einzelpersonen oder einzelne Personen, die stellvertretend für Vereine oder Organisationen benannt sind, geehrt werden. Politische Mandatsträger sind für die Zeit ihres aktiven Mandats von einer Ehrung ausgeschlossen. Auch bei anderen Personen werden politische Tätigkeiten nicht berücksichtigt, es fließt ausschließlich das ehrenamtliche Engagement in die Bewertung ein.

Vorschläge mit entsprechender Begründung sowie der Benennung von mindestens zwei Referenzpersonen für jeden Ehrenamtler können per Mail gerichtet werden. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Rheinisch-Bergischen Kreises unter www.rbk-direkt.de, Stichwort „Ehrung verdienter Bürger“.