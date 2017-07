Das ganze Jahr über heiraten

Bergneustadt Im wunderschönen Hochzeitszimmer des Heimatmuseums Bergneustadt heiraten und das auch noch, ohne sich um die sonst üblichen Öffnungszeiten der Verwaltung zu kümmern, das ist ab sofort dank eines neues Service der Stadt Bergneustadt möglich. 365 Tage im Jahr, auch an Sams- und Sonntagen und sogar rund um die Uhr.

Das Hochzeitszimmer befindet sich im historischen Ambiente des Heimatmuseums in der denkmalgeschützten Altstadt von Bergneustadt. Das Ackerbürgerhaus beherbergt ein Museum, das Lebens- und Kulturraum der Bergneustädter ab dem Jahr 1850 widerspiegelt. Das Hochzeitszimmer ist mit originalen Möbeln aus den Jahren um 1880, zum Teil mit historischen Schnitzmotiven, ausgestattet. Gemälde des 1864 in Bergneustadt geborenen, renommierten Malers Alexander Koester, der den Künstlernamen ‚Entenkoester’ trägt, geben dem Raum eine besondere Note. Die Sitzordnung im Trauzimmer ist, anders als sonst meist, bewusst so gewählt, dass sich Brautpaar und Gäste während der Trauung in die Augen schauen können.

Anmeldungen für den neuen Service sind maximal sechs Monate vor dem gewählten Hochzeitstermin möglich. Nach der Anmeldung zur Eheschließung bei der Stadt können die Brautleute Kontakt mit dem Freilichtmuseum aufnehmen. Dort gibt es auf Anfrage auch die Möglichkeit, die Trauung individuell mitzugestalten.