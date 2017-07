Auf die Bühne – gegen Lampenfieber

Bergisch Gladbach Eine gute Chance, erste „Bühnenluft“ zu schnuppern, bietet „Jump on stage“, die Offene Bühne für 12- bis 21-Jährige, die im Herbst in Bergisch Gladbach stattfindet. „Augen zu und durch! Traut Euch mit Eurer Band, Hip-Hop Crew, Theatergruppe, Poetry-Slam-Clique oder auch solo auf die Bühne“, sagen die Veranstalter vom städtischen Kulturbüro und Musikschule. „Egal ob Cover oder eigene Werke – ob einstudiert oder ganz spontan. Dadurch sammelt ihr Bühnenerfahrung, sodass kalte Füße und Lampenfieber Euch hinterher nicht mehr jucken.“

Los geht es am Samstag, 30. September, um 18 Uhr in der Städtischen Max-Bruch-Musikschule, bis 22 Uhr kann jeder zeigen, was in ihm steckt. Bundesweit findet die Aktion in 66 Städte und Gemeinden mit mehr als 135 Einzelprojekten statt. Wer mag, darf sich gerne vorher anmelden. Aber auch für spontane Teilnahmen am Veranstaltungsabend sei noch Platz, sagen die Veranstalter. Fragen beantwortet das Kulturbüro der Stadt auch per Mail, weitere Infos gibt es online.