Maikirmes in Ründeroth

Engelskirchen In alter Tradition findet vom 5. bis 8. Mai in Engelskirchen-Ründeroth die Maikirmes statt, in diesem Jahr an vier Tagen: Freitag ab 18 Uhr, Samstag ab 14 Uhr sowie Sonntag und Montag ab 11 Uhr. Neben den obligatorischen Imbissbuden, Ständen mit Süßigkeiten und Losbuden finden sich rund um die evangelische Kirche, auf dem „Alter Markt“ und entlang der Kamperstraße auch Kinderkarussells und attraktive Fahrgeschäfte.

Typisch sind auch die kleinen Weinstuben und Biergärten der ortsansässigen Vereine und Institutionen, die auf der Kirmes ihre festen Plätze haben – manche bereits seit über 40 Jahren. Mit dem großen Höhenfeuerwerk, das am Montagabend bei Einbruch der Dunkelheit startet, findet die Maikirmes ihren krönenden Abschluss.

Auch ein Bühnenprogramm mit Livebands sowie Vorführungen von Vereinen, Schulen und Kindergärten trägt zur besonderen Atmosphäre dieser Kirmes bei. Auch in diesem Jahr spielen wieder an drei Abenden Live-Bands: „wirklich schwarz?“, bestehend aus Marc Dentley und Jürgen Schwarz, am Samstag ab 20 Uhr, die Coverband „Skirt“ am Sonntag ab 19 Uhr und die Ründerother Band „Grain Of Truth“ am Montag ab 19.45 Uhr.