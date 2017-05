Duell der Maschinen: Wiese gegen Kraemer

Bergisch Gladbach Was in den sozialen Medien begann, findet nun seine Fortsetzung auf Gut Schiff in Bergisch Gladbach: Ex-Nationaltorhüter und Ex-Wrestler Tim Wiese tritt gegen Tuning-Profi und Youtube-Star JP Kraemer an – im „Duell der Maschinen“. In drei Disziplinen – Rasentraktor gegen Handmäher, Freischneider gegen Sense, Motorsäge gegen Handkettensäge – werden sich die beiden messen.

Dabei setzt Kraemer, ganz der Tuner, auf Motorkraft. Wiese auf seine Muskeln. Motivation ist dabei nicht nur die reine Lust am Wettkampf, sondern auch ein guter Zweck: Je schneller Tim Wiese mäht, senst und sägt, desto höher die Spendensumme für seinen ausgesuchten Spendenpartner, das Kinder-Hospiz Sternenbrücke in Hamburg.

Das Event ist das (vorläufige) Ergebnis einer Auseinandersetzung der beiden Promis in den sozialen Medien. Auslöser war ein Rasentraktor, dem JP Kraemer in seiner Tuning-Werkstatt in einen neuen Look verpasste. Auf sein YouTube-Video zur Aktion und die entsprechende Ankündigung bei Facebook meldete sich der gebürtige Bergisch Gladbacher Tim Wiese mit einem Kommentar. Selbst bekannt für schnelle Autos, stichelte Wiese gegen den PS-Profi und seinen frisierten Rasentraktor – und kassierte dafür einen Shitstorm der Tuning-Fans. Kurzerhand schaltete sich der Hersteller des Traktors ein, forderte Kraemer und Wiese heraus und lud zum Charity-Duell um Motor- gegen Muskelkraft.

Moderiert wird die Veranstaltung von Jeannine Michaelsen (Einslive), los geht es am Mittwoch, 10. Mai, um 11.30 Uhr auf Gut Schiff (Schiff 1, 51465 Bergisch Gladbach), Einlass ist eine Stunde früher.

Tickets gibt es ab sofort online. Die kostenfreien Tickets sind auf 240 Stück limitiert und ausschließlich online verfügbar.