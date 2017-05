Begegnung bei Musik

Wipperfürth Begonnen hat alles mit der Planung einer Geburtstagsfeier, nun werden bis zu 1.500 Besucher erwartet. Das Begegnungsfestival „See You Again“ wird vom 26. bis zum 28. Mai bereits zum dritten Mal in Wipperfürth stattfinden. Mit 17 Bands, Workshops und vielen anderen Programmpunkten. Und eben mit vermutlich deutlich mehr als 1.000 Besuchern.

„Wir wollen durch kulturellen Austausch Gemeinschaft fördern“, sagen die Veranstalter zu den Zielen des Festivals. Man wolle „Vorurteile tilgen, indem wir uns kennenlernen und gemeinsam in einem ungezwungenen Umfeld über die Möglichkeiten des Engagements in der Flüchtlingshilfe über gemeinnützige Organisationen mit dem Ziel der interkulturellen Kommunikation informieren.“ Entstanden war die Idee vor drei Jahren, als man eigentlich nur eine Geburtstagsparty organisieren wollte. „Geplant war mit der musikalischen Begleitung dreier Bands im Mai 2014 vielleicht 150 Menschen zusammen zu bringen“, erinnern sich die Veranstalter. „Am Tag selber waren plötzlich 350 Menschen erschienen.“

So wurde aus der Idee ein Konzept. Und aus einer einmaligen Aktion ein Festival. 2016 kamen schon fast 900 Menschen, um der Musik von zwölf Bands zu lauschen. „Der kleine Ort Thier wurde zum pulsierenden Treffpunkt unterschiedlichster Kulturkreise“, blicken die Verantwortlichen heute zurück. „Unsere Zielgruppe ist nicht eingegrenzt. Aus Erfahrungen der letzten Jahre besteht unser Publikum aus einer Altergruppe zwischen 0 bis 89 Jahren mit nicht zählbaren Nationalitäten.“

Nun steht also das „See You Again Festival 3.0 – A new Horizon“ an, diesmal mit einer neuen Location (Herweg 1 in Wipperfürth). Auf der Bühne werden Bands und Musiker wie Tami, RasgaRasga, The DogHunters, Chicos des Nazca und die Lokalmatadoren The Hurricanes stehen. Selbst die Gruppe The Hongs, die sich wie alle Bands, die bei der Premiere 2014 gespielt haben, zwischenzeitlich aufgelöst hatte, kommt noch einmal zusammen, um bei dem Festival zu spielen.

Finanziert wird das Festival durch Sponsoren und Spenden, außerdem durch das ehrenamtliche Engagement der Organisatoren. Die Einnahmen fließen zu 65 Prozent an die gemeinnützige Organisation „Start with a Friend“. „35 Prozent der Einnahmen werden für die Fortführung des See You Again Festival einbehalten, damit das kulturelle Programm erweitert und die Organisation erhalten werden kann“, so die Organisatoren.

Weitere Infos zum Programm, den Teilnehmern und Künstlern und zur Anreise gibt es online.