92 bergische Glücksorte als Buch

Bergisches Land Von Windeck bis Wuppertal, von Panarbora in Waldbröl bis zum Brückenpark Müngsten zwischen Remscheid und Solingen: In seinem neuen Buch „Glücksorte im Bergischen Land“ hat der Journalist Jens Höhner 92 Ausflugziele in der Region zusammengetragen, die man einfach gesehen haben muss. Ende März ist das Buch im Düsseldorfer Droste-Verlag erschienen, es ist für 16,99 Euro im Buchhandel zu haben.

Es ist bereits das siebte Buch in der „Glückorte“-Reihe des Verlags, in der auch schon Bücher für Köln, Düsseldorf, den Niederrhein und das Ruhrgebiet erschienen sind. Zu jedem der 92 bergischen Glücksorte gibt es neben einem großformatigen Foto einen kurzen Info-Text und alle notwendigen Informationen für die Anreise, außerdem immer einen besonderen Tipp für die unmittelbare Umgebung der Sehenswürdigkeit. Dabei reicht das Spektrum von ganzjährigen Attraktionen wie dem Straßenbahnmusuem in Wuppertal über regelmäßige Veranstatungen wie den Vieh- und Krammarkt in Waldbröl bis hin zu Events, die man nur einmal im Jahr erleben kann, wie die Heufresser-Wettkämpfe in Much. Und selbst so eine wunderbar kleine Absonderlichkeit wie der Pappnasen-Automat in Monheim findet Erwähnung.

Jens Höhner schreibt regelmäßig für einige große Tageszeitungen in NRW, seine Ausbildung absolvierte er bei den Kieler Nachrichten. Neben drei Romanen („Erik Elch – Rentiere sind doof!“, „Erik Elch – Mission Currywurst“ und „Abschied von Fragola“) veröffentlichte er 2016 „Die schönsten Schlösser und Burgn. Ausflüge im Bergischen Land“, das ebenfalls im Droste-Verlag erschienen ist.

www.gluecksorte.de