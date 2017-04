Zwei neue Bücher zum Jubiläum

Wipperfürth Zum 800. Geburtstags der Stadt Wipperfürth, der das ganze Jahr 2017 über gefeiert wird, gibt der Bergische Verlag zusammen mit der Stadt und dem Heimat- und Geschichtsvereien Wipperfrüth e.V. zwei neue Bücher heraus. Ein Bildband („Wipperfürth erleben“) erscheint am 16. Mai, am 1. Juni kommt die Festschrift („800 Jahre und mehr“) in den Handel.

Andreas Türpe, im Hauptberuf Leiter des Wipperfürther Amtsgerichts, hat für den Bildband „Wipperfürth erleben“ auf 132 Seiten Fotos der Hansestadt zusammengestellt, garniert mit Texten von Imke Schröder. 147 Fotos enthält das Buch, das für 16,90 Euro zu haben sein wird. Türpe fotografiert bereits seit seinem 14. Lebensjahr, seine Bilder wurden mehrfach ausgestellt.

Die Festschrift „800 Jahre und mehr“ wurde unter der Leitung von Erich Kahl vom Heimat- und Geschichtsvereien Wipperfrüth erstellt, 416 Seiten umfasst das Hardcover-Buch, das für 29,90 Euro in den Handel kommt.