Zum Stadtjubiläum: Enten für Kinder

Die "Mutter" mit ihren 30 "Küken": WippKids sucht nach Sponsoren für ihr Wupperentenrennen. ( Foto: Paul Kalkbrenner )

Wipperfürth Mehr als 116 Kilometer lang ist die Wupper – aber nur das kleine Stück zwischen der Quelle und der Leiersmühle in Wipperfürth heißt Wipper. Es ist der Bereich, so sagen viele, wo der Fluss noch seine Unschuld hat, bevor die Wipperfürther Firmen und die Hückeswagener Tuchmacher schließlich anfingen, ihren Unrat dort einzuleiten. Und genau hier, wo aus der kleinen Wipper die große Wupper wird, soll zum Jubiläumsfest, mit dem Stadt ihren 800. Geburtstag feiert, am 8. Juli das erste Wupperentenrennen stattfinden.

Ganz neu ist die Idee nicht, lustig sind Entenrennen aber jedes mal wieder. Das Prinzip ist einfach: Die Teilnehmer werfen ihre (meist gelben) Gummi-Enten zeitgleich in einen Fluss, dem man danach die weitere Arbeit überlässt. Die Ente, die zuerst im Ziel etwas weiter flussabwärts ankommt, bringt ihrem Besitzer den Sieg.

Veranstaltet wird das Wupperentenrennen, das eigentlich aus zwei Rennen besteht, vom Verein WippKids, dem auch die Erlöse zugute kommen. Wer teilnehmen will, kann eine Startkarte für fünf Euro bei der Kreissparkasse Köln am Marktplatz kaufen. Zu jeder Karte gehört eine spezielle Ente, die dann für den jeweiligen Teilnehmer ins Rennen geht. Dabei bleibt die Ente im Besitz des Vereins, die Geldpreise zwischen 100 und 800 Euro gehen aber an den Besitzer der Startkarte.

Damit möglichst viele Kinder und Jugendliche kostenfrei an dem Rennen teilnehmen können, gibt es darüber hinaus auch die Möglichkeit, so genannte Mutter-Enten zu erwerben. Für 200 Euro gibt es eine große und 30 kleine Gummi-Enten. Die Entenkinder gehen an eine Kindergartengruppe, eine Schulklasse oder an eine andere Kinder- oder Jugendgruppe, an welche, das entscheidet entweder der Spender oder WippKids. Während die 30 kleinen Enten am Hauptrennen teilnehmen, gibt es zuvor ein spezielles Rennen für die Mutter-Enten. Dabei gehen die von den Gruppe verzierten Enten an den Start, die Siegerente gewinnt einen erlebnispädagogischen Tag für die Gruppe oder Klasse. Vorverkaufsstart ist der 2. Mai, Start des Rennens ist an der Furt durch die Wupper in Höhe Voss-Parkplatz, das Ziel ist in Höhe der Eisenbahnbrücke.

Die WippKids organisieren seit sieben Jahren Gewaltpräventionstrainings für Kinder und Jugendliche in Wipperfürth. Das Ziel des Vereins ist die langfristig und flächendeckend ausgerichtete Präventionsarbeit. Die Grundlage bilden dabei die Erhaltung von Werten und die Einhaltung von Grenzen: Ein gestärktes Selbstwertgefühl verhindert Gewalt.