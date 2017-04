Vom Bauernhof zur Ideenschmiede

Rhein-Berg Wie viel Wasser fasst die Große Dhünn? Wie heißt die schönste Kuh im Kreis? Und was ist eigentlich eine Hamsterbacke? Man muss schon ein ausgewisener Rhein-Berg-Experte sein, um solche Fragen beantworten zu können. Oder die versammelte Kompetenz und Prominenz des Kreises als Untertsützung haben – so wie Dr. Hauptgeschäftsführer Marcus Otto von der Kreishandwerkerschaft. Die drei stellten sich beim Frühjahrsempfang des Rheinisch-Bergischen Kreises dem Quiz „Wer wird Mister LandZukunft“. Und bestanden es mit Bravour – und eben ein wenig Unterstützung aller anderen Besucher.

Unter dem Thema „Landfrust? Landlust!“ hatte der Kreis zum Frühjahrsempfang geladen, diesmal in die Bundesanstalt für Straßenwesen in Bergisch Gladbach-Frankenforst. Schon in den vergangenen Jahren hatte man sich zu diesem Termin um Zukunftsthemen gekümmert, um Familienfreundlichkeit, Bildung und Freizeit- und Naherholungsangebote zum Beispiel. Diesmal legte Landrat Dr. Hermann-Josef den Schwerpunkt auf die Entwicklung des ländlichen Raums. Mehr als die Hälfte der Bundesbürger lebe außerhalb der großen Städte, sagt Tebrocke. „Und bei uns hier im Kreis dürften es noch viel mehr sein.“

Er sei, so der Landrat, überzeugt, dass diese Regionen auch und gerade in Rhein-Berg eine Zukunft habe. „Die Frage ist nur welche.“ Und so rief er die anwesenden Vertreter der Parteien und Institutionen, von Vereinen, sozialen Einrichtungen, Unternehmen und Gremien dazu auf, „den ländlichen Raum anders zu denken“. Telearbeitsplätze, besserer ÖPNV, Breitbandversorgung bis in jedes Dorf, möglich seien viele Ansätze. „Dazu gehört auch der Mut, verrückte Ideen zuzulassen.“ Vielleicht hätten die Kioske eine Zukunft auf dem Land. „Und wer sagt eigentlich, dass aus einem Bauernhof, der aufgegeben wird, immer eine Pferdepension werden muss? Warum nicht mal eine Ideenschmiede im Softwarebereiche?“

So viele Beispiele und Anregungen Tebrocke auch im Gepäck hatte, eine endgültige Antwort wollte und konnte der Landrat bei seiner Ansprache nicht geben. Vielemehr wolle er einen Prozess anregen, dazu auffordern, eigene Ideen und Vorstellungen in die Diskussion mit einzubringen. „Wir haben in diesem Bereich schon viel geleistet, müssen aber auch dran bleiben.“ Und das zusammen mit allen Rhein-Bergern.

Übrigens: In der großen Dhünn sind rund 81 Millionen Kubikmeter Wasser. Galante ist die schönste Kuh im Kreis. Und die „Hamsterbacke“ ist ein Roggen-Dinkel-Brot.