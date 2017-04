Viele Neue im UIRB-Vorstand

Rhein-Berg Christoph Brochhaus ist der neue 1. Vorsitzende der Unternehmer-Initiative Rhein-Berg (UIRB). Der Geschäftsführer der Kürtener Firma Nordhaus löst damit Dr. Guido Feist ab, der nach zehn Jahren in diesem Amt nicht mehr zur Wahl stand. Ebenfalls neu gewählt wurden Max Rheinländer von Coconut Media in Lohmar als Stellverterter, Bernd Rützel, Roggio AB GmbH in Rösrath, als Schatzmeister und Carolin Julia Arens von FABULOUSdesign in Bensberg als Schriftführerin.

Einen besonderes Augenmerk wolle Christoph Brochhaus auf eine Stärkung des Profils der UIRB legen und die Kompetenz der Mitglieder intensiv in die fachliche Diskussion um die Herausforderungen der Unternehmer-Interessen in der Region einbeziehen, teilt der Verein mit. „Dabei wollen wir sowohl auf das Bewährte und Bestehende aufbauen, als auch neue Ideen verwirklichen“ so der Vorsitzende.

Ziel sei die aktive Beteiligung der Mitglieder in der Planung und Durchführung von Programmen zur Förderung des Einzelnen und des Gemeinwesens, zum Beispiel Vortrags-Veranstaltungen, Podiumsgespräche und Seminare, Austausch betrieblicher Kenntnisse in Gesprächs- und Diskussionsforen, Betriebsbesichtigungen sowie Knüpfung persönlicher Kontakte auf gesellschaftlichen Veranstaltungen.

Neben Volker Stratmann als Pressesprecher ergänzen Christel Irmen, Michael Unrath, Dagmar Konrad, Thomas Lenz, Jens Paritzsch, Lydia Weyres und Peter Sales Wagner den Vorstand als Beisitzer.