„Truck Stop“ stoppt in Gummersbach

Gummersbach Deutschlands erfolgreichste und bekannteste Country-Band „Truck Stop“ legt einen Halt samt Kurzauftritt in Gummersbach ein. Am Dienstag, 11. April, gegen 11 Uhr stellen die sechs Herren aus dem Landkreis Harburg im Einkaufszentrum „Bergischr Hof“ ihr neues Album „Made in Germany“, das am 7. April erscheint, vor. Anschließend geben die Musiker auch Autogramme.

„Truck Stop“ wurde 1973 gegründet und spielte ein Jahr später als Vorband bei Fats Domino. 1999 landete die Band zusammen mit Stefan Raab mit der Song „Maschen-Draht-Zaun“ einen Nummer-Eins-Hit.

www.truck-stop.de